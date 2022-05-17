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杭州樓市鬆綁：三孩家庭多一個購房名額 落戶即可買二手房

經濟脈搏 10:32 2022/05/17

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杭州、成都等「新一線」城市先後出台新房策為樓市鬆綁。杭州放寬二手房交易政策，三孩家庭可多一個購房名額，落戶即可買二手房；成都最新規定，近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數。

杭州最新發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》明確，優化二手住房交易政策，在本市限購範圍內購買二手住房，落戶本市未滿5年的戶籍家庭取消原連續繳納城鎮社保滿2年的規定；對非本市戶籍家庭，將連續繳納4年社保的規定調整為1年。

《通知》指出，進一步完善稅收調節。限購範圍內，個人轉讓家庭唯一住房，增值稅徵免年限由5年調整到2年。即購房年限在2年以上，免徵增值稅。

同時，滿足三孩家庭購房需求，符合條件的三孩家庭，在限購範圍內限購的住房套數增加1套；報名參加新建商品住房公開搖號銷售時，參照「無房家庭」優先搖號。

成都：近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數

成都同時公布《關於支持剛性和改善性住房需求的通知》，措施包括優化預售辦理條件；優化預售資金監管；優化家庭住房總套數認定標準，近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數；優化無房居民家庭認定標準。購房人及其家庭成員在成都無自有產權住房且登記購房之日前2年內無住房轉讓記錄的，認定為無房居民家庭。

救樓市 人行：首套房貸款利率下限調低20個基點

責任編輯：蒯宇澄

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