上海本土病例維持千宗以下 全市16區均實現社會面清零

內地新冠肺炎疫情趨緩，昨日（16日）新增1,049宗本土病例，包括162宗確診及887宗無症狀感染。其中，上海單日新增本土病例維持1000宗以下，再多1人死亡。上海市衛健委副主任趙丹丹表示，目前全市16個區都已實現社會面清零。另外，北京新增52宗本土個案，包括43宗確診和9宗無症狀感染。

據衛健委通報，上海新增823宗本土病例，包括77宗確診和746宗無症狀感染。除了46名患者為此前無症狀感染轉為確診，其餘感染個案都在隔離管控中發現。當地再多1名92歲女患者不治，她本身患有冠心病、心功能不全、血管性痴呆、腎功能不全等基礎疾病，未曾接種新冠疫苗；死亡直接原因為基礎疾病。

上海16個重大工程項目已復工

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，近階段持續開展基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月16日全市共劃分封控區4,057個，涉及人口數約86萬；管控區16,484個，涉及人口數約300萬；防範區51,803個，涉及人口數約1,944萬。目前，全市16個區都已實現社會面清零。

上海新增個案回落至千宗以下 15個區社會面清零

上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

針對上海重大工程復工復產情況，上海市住房城鄉建設管理委副主任朱劍豪表示，該委本月初發布第一批《上海市重大工程建築工地復工復產「白名單」》，涉及項目共24個，主要聚焦工地安全生產和城市安全運行，覆蓋科技產業、城市基礎設施、社會民生等重要領域。

朱劍豪稱，目前首批24個項目中，張江實驗室研發大樓、大型綠色數據中心（騰訊項目）、和輝光電第六代AMOLED生產線產能擴充項目、軌道交通18號線二期、上海交通大學醫學院浦東校區等16個項目已實現復工，還有8個項目正在進行復工準備。另外，第二批「白名單」正在審核中，也會適時公布。

責任編輯：易燕丹

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