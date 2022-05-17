發改委信心喊話：政策靠前發力 相信經濟運行很快回歸正常

中國4月經濟數據遜預期，國家發展改革委新聞發言人孟瑋今日（17日）5月例行在記者會上信心喊話指出，中國經濟新的下行壓力有所加大，不過，目前疫情反彈得到有力處置，各項政策靠前發力，相信正常經濟秩序很快恢復，經濟運行很快回歸正常。

對於當前經濟形勢，孟瑋表示，總的來看，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性和不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰，特別是受新一輪疫情和國際局勢變化的超預期影響，經濟新的下行壓力有所加大。

她表示，國家發展改革委將按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，紮實做好各項工作。一方面，下更大力氣抓好已出台政策落實。靠前安排、加快節奏，力爭在上半年大頭落地，盡快形成實物工作量，確保取得實實在在的政策效果。

另一方面，抓緊謀劃增量政策工具。加大宏觀政策調節力度，全力擴大國內需求，精準發力擴大有效投資，推動實施一批既利當前又利長遠的重大項目，穩住市場主體，推動企業在做好疫情防控條件下盡快實現復工達產，切實保障和改善民生，著力穩住宏觀經濟大盤。

指政策工具箱豐富 有信心繼續保持物價平穩運行

對於物價，孟瑋指出，今年以來，全球新冠疫情仍未得到有效控制，供給瓶頸問題仍然存在，再加上受俄烏戰事影響，國際大宗商品價格高位震盪，能源、糧食、礦產品價格一度快速沖高。受此影響，全球各大經濟體均面臨較大通脹壓力。不過，今年以來，中國物價一直運行在總體合理區間，4月份CPI按年上漲2.1%，PPI按年上漲8%，漲幅明顯低於其他主要經濟體。

展望後期，她稱，中國經濟韌性強、市場空間大，政策工具箱豐富，有條件、有能力、有信心繼續保持物價平穩運行。

她表示，發改委將持續加強市場監管，會同有關部門，加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊捏造散佈漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，特別是對於資本的惡意炒作，將予以堅決打擊。

落實穩就業舉措 重點四方面工作

另外，對於就業問題，孟瑋指出，3月份以來，受國內疫情點多、面廣、頻發和國際形勢更趨複雜嚴峻等影響，市場主體困難明顯增多，部分重點群體求職難度加大，城鎮調查失業率上升。 4月份，全國城鎮調查失業率為6.1%，就業形勢持續承壓。

她指，針對就業領域的嚴峻形勢和挑戰，近期，黨中央國務院多次部署研究就業問題，多個部門紛紛出台有關舉措，比如通過加大退稅減稅降費力度，給市場主體提供更多支持，來穩定就業崗位；通過階段性免除經濟困難高校畢業生國家助學貸款利息，來減輕畢業生負擔；通過推進創新創業創造、新型城鎮化和鄉村振興戰略，來增加更多就業崗位穩就業。

下一步，國家發改委將進一步加大就業優先政策實施力度，落實落細穩就業各項舉措，重點推動四方面工作。一是通過保市場主體保就業。二是通過促創新創業帶就業。三是通過抓重點群體穩就業。四是通過人才培訓強化就業支撐。

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責任編輯：蒯宇澄

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