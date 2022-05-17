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四川廣安8天增588宗本土感染 疫情外溢重慶深圳 多區靜態管理

社會熱點 12:08 2022/05/17

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四川省廣安市疫情驟然緊張，自9日以來8天已新增588宗本土感染，疫情並蔓延指重慶深圳，靜態管理區域不斷擴大。

廣安市當局今日（17日）發佈消息，從今天0時起，前鋒區（含廣安經開區）全域、廣安區全域（含棗山園區、協興園區）實施臨時靜態管理。

據四川省衛健委消息，廣安昨日新增15宗本土確診，72宗無症狀感染。

當地疫情始於5月9日，第一位被發現的感染者是一名網約車司機。疫調信息顯示，該網約車司機長期往來鄰水和重慶之間。據極目新聞報導，該司機表示，8日從重慶載客回鄰水後，他主動做了核酸檢測，結果異常後他被隔離治療。他不知道自己是如何被感染上的，身體也未出現什麼明顯不適症狀。

疫情外溢重慶深圳

梳理發現，本輪疫情已發生外溢。除了在廣安市境內發現感染者，10日以來，重慶市江北區、渝北區和南岸區也發現3名鄰水縣首例感染者即網約車司機的密切接觸者被感染。另據廣漢市融媒體中心消息，截至10日8時，該起疫情也外溢至廣東省深圳市。

廣安市自5月9日以來至昨日（16日）已累計報告本土確診49宗，無症狀感染者539宗。

廣安當地媒體消息，鄰水縣已於上周二（10日）發佈通告，決定從當日下午4時起，對全域實施封閉靜態管理。上週四（12日）晚，廣安市召開疫情防控工作新聞發佈會通報，經基因檢測確定，此次疫情病毒溯源為新冠病毒Omicron BA2.2變異株。

週日，廣安市召開鄰水「5.09」疫情處置工作視頻調度會，發出集中攻堅清零行動總動員，明確要求全市上下全力支持鄰水縣打好疫情防控攻堅戰。會議稱，當前，全市疫情防控工作正處於關鍵時期，中共黨中央、大陸國務院和省委、省政府明確要求，必須在最短時間內實現社會面清零。

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責任編輯：袁瑋婧

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