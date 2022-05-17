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大連常態化核酸檢測：周二採男性 周四採女性

社會熱點 12:13 2022/05/17

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內地多地展開常態化核酸檢測，遼寧省大連市從今天（17日）起啟用全市常態化核酸檢測采樣點，對男性和女性隔天分開采樣，大連當局解釋說，同一家庭的男性和女性成員分散不同時間檢測，排查風險效果較好。

據澎湃新聞報道，大連市政府新聞辦公室昨天下午在新聞發布會上宣布，自5月17日起，全市各區市縣（先導區）常態化核酸檢測采樣點全面啟用。

大連市疫情防控總指揮部本月9日曾倡導，家庭內共同居住人在一周內不同時間錯時進行核酸檢測，讓常態化核酸檢測的監測和預警作用得到最大發揮。

大連常態化核酸檢測：周二採男性 周四採女性

大連常態化檢測男女隔天分開檢 稱排查效果更佳

昨天的發布會對此進一步說明，常態化核酸檢測原則上相對集中在每周二、周四、周六進行，其中，周二對男性市民采樣檢測、周四對女性市民采樣檢測，周六均可采樣檢測。其他時間將開設部分檢測采樣點，滿足來返大連人員及其他人員檢測需求。

廣州多區今開始全員核酸檢測 荔灣區部分區域被劃為封控區

上海本土病例維持千宗以下 全市16區均實現社會面清零

對於男女分開采檢的原因，當局解釋，Omicron變異株病毒傳播快，平均2到3天可能形成一輪傳播。因此，安排不同人群分別在每周二、四、六分別檢測，更有利於從時間分布上排查風險做到早發現。同時考慮家庭聚集形成社區傳播是重要的風險，把同一家庭成員分布在不同時間檢測，更有利於在家庭健康單元中及早發現潛在風險、有利於多點觸發機制發揮作用，提高檢測敏感性、時效性。

大連市防指早前稱，常態化核酸檢測是及時發現疫情風險的重要手段，結合病毒傳播特點，考慮市民方便和社會成本，每位市民本次采樣檢測後，以後每隔七天進行一次采樣檢測。

內地多地近期陸續公布常態化核酸檢測的實施辦法，比如，江西省要求對普通人群實行三天一檢，安徽合肥要求五天一檢，山西太原要求從本月16日起，全市居民每周至少一次核酸檢測，62類重點人群按照規定頻次和方式進行核酸檢測，未按規定進行核酸檢測的賦黃碼管理。

責任編輯：李冰琪

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