深圳前海出台新規 中港合拍影視劇最高可獲300萬元支持

深圳市前海管理局發布《深圳前海深港現代服務業合作區專業服務業發展專項資金管理暫行辦法》，為前海專業服務業深港合作及集聚化、高端化、國際化發展注入動能，進一步完善前海現代服務業產業政策體系。其中，在文創產業方面，由前海企業作為製作方的香港與內地合拍影視劇，最高可給予300萬元（人民幣，下同）支持。

《辦法》共推出13條具體支持措施，重點支持的專業服務業範圍包括會計、評估、諮詢、工程服務、文化創意、會展、人力資源、知識產權服務八類。主營業務為前述8類，且最近一年其主營業務收入佔收入總額60%以上的機構即可申請。

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《辦法》明確，對影視、演藝、數碼文化、創意設計等產業給予大力支持。由前海企業作為製作方的香港與內地合拍電視劇、合拍電影首播、上映的，最高可給予300萬元支持。數碼文化產品方面，對2021年後運營的原創游戲產品，按一年內運營收入的5%給予最高100萬元支持。

在促進深港合作發展專業服務業方面，《辦法》提出，新設立或新遷入前海的港資專業服務業機構，符合條件的可一次性給予落戶支持12萬元；港澳專業人士發起設立或擔任合伙人的稅務師事務所、會計師事務所、工程建設領域專業機構，符合條件的可一次性給予落戶支持12萬元；港澳及國際專業服務業行業商協會在前海新設立代表機構的，可一次性給予落戶支持30萬元。

此外，對舉辦有利於促進專業服務業深港合作或國際化發展的重大會議活動，符合條件的可按實際會議活動費用的30%，給予最高200萬元支持。

責任編輯：易燕丹

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