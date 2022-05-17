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Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情

社會熱點 13:14 2022/05/17

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Omicron陸續出現多個亞變種，其中，較原始毒株傳播速度更快的「BA.2.12.1」變異株已在美國等國快速蔓延。據《健康時報》報道，廣州近日錄得的一宗境外輸入個案被確認為「BA.2.12.1」，這也是內地首次錄得該變異株。

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》周一（16日）報告了內地首宗確診感染Omicron亞型毒株「BA.2.12.1」的境外輸入個案的具體情況。

患者是一名27歲的中國籍男子，其乘坐的KQ880航班4月23日由肯尼亞內羅比飛抵廣州白雲國際機場。4月27日，該男子於隔離期間被驗出新冠核酸陽性，他有完整的新冠疫苗接種史，並在過去14天內沒有接觸過其他新冠肺炎個案。確診後，他已被轉至廣州市第八人民醫院接受治療。

4月30日，患者的鼻拭子樣本基因測序顯示，其感染的是Omicron「BA.2.12.1」變異株。在刺突基因上共檢測到33個氨基酸突變位點，其中L452Q和S704L為「BA.2.12.1」亞譜系的關鍵位點，該序列已提交給國家基因組數據中心。

據了解，「BA.2.12.1」變異株較Omicron其他亞變種具有更強的免疫逃逸能力，傳播率較BA.2快23%至27%。5月4日，世界衛生組織提醒密切監測亞型BA.2.12.1。目前，至少已有17個國家報告了感染個案。

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責任編輯：蒯宇澄

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