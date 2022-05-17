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倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事

經濟脈搏 13:23 2022/05/17

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倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事

香港在疫情下向市民發放消費券，而內地經濟近期也因為疫情面臨巨大下行壓力，有官方媒體提倡研究向基層和中小企派錢，以穩經濟。《人民日報》旗下《證券時報》呼籲，當局應採取更積極政策穩住信心，並稱不少經濟學家建議給中低收入居民直接發錢，這是值得認真研究的。《證券時報》還表示，防疫不能做過頭事，一些地方「土政策」 導致經濟活動受到嚴重影響。

《證券時報》周二（17日）在頭版刊登評論文章《盡快以更大力度政策對沖經濟下行壓力》，提及4月份各項數據顯示，中國經濟短期下行壓力較大，針對這種情況，一方面要採取更加有力的托底政策，制止經濟短期下滑之勢；另一方面要創造更良好環境，盡快恢復包括中小微企業在內的各類市場主體信心，讓經濟早日走上自主復甦持續復甦之路。

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文章稱，當前經濟下行壓力加大的主要原因是疫情，隨著重點城市防疫取得初步成果，逐步復商復市，5、6月份經濟預計將會出現一定程度的恢復。「但疫情衝擊之後經濟持續復甦並不會自然而然到來，應該採取更積極的政策，及時穩住和提升各經濟主體的信心。」

文章繼而表示，有效需求不足仍是當前的主要矛盾。4月份社會消費品零售總額出現雙位數下跌，「固然有疫情導致消費未能實現的原因，但也不能忽視居民消費能力受到了現實和預期的就業、工資水平的影響，所以，當前促消費除了圍繞刺激居民消費意願之外，更要考慮從增厚居民錢包入手。」

文章指出，前一段時間，一些城市發放消費券對消費市場起到了一定活躍作用，力度仍然可以加大，不少經濟學家建議給中低收入居民直接發錢，這是值得認真研究的。

此外，《證券時報》還建議向中小企發補貼。

文章稱，當前存在一些妨礙中小微企業活力釋放的因素，減稅減費減租誠然是支持中小微企業發展的必要之舉，但前提是他們順利渡過這次疫情；那些疫情影響大的城市可以考慮借鑒經驗，直接給中小微企業發錢，讓他們絕大多數都順利渡過疫情難關。

文章指出，恢復包括中小微企業在內的市場主體的信心，重要一點就是防疫不能做過頭事，要堅決落實黨中央的統一部署，堅持科學防疫、常態化防疫。

「過去一段時間，一些地方在防疫中層層加碼，搞了一些與中央政策相違背的土政策，對貨物與人員的流動構成了妨礙，這些過度的防疫措施直接影響消費、投資，導致當地即期經濟活動受到嚴重影響，還在一定程度上影響了企業主體的信心，影響了企業的投資意願和居民的消費意願。」

內地經濟近期放緩速度超市場預測。國家統計局公佈，4月工業增加值由升轉跌，按年下滑2.9%；消費品零售總額下降11.1%；城鎮調查失業率則升至6.1%，均為前年初爆疫之後最差。

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