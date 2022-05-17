上海4月汽車實際銷售為0 網民：全方位「清零」

上海4月受疫情影響，當地汽車實際銷售數據「清零」。上海汽車銷售協會16日公佈數據顯示，4月的新冠疫情對上海車市造成嚴重影響，全上海汽車經銷商因封控幾乎都處於停業的狀態，導致4月汽車銷售為零。1－4月，新車銷量仍維持在3月份的11.8萬輛水平，按年下降47.6%。

有經銷商的資金鏈出現了斷裂的風險

協會指，4月汽車銷售企業無法正常營業的期限超過預期。各店在閉店期間堅持用線上宣傳的方式進行營銷，以獲取一定量的訂單，表明儘管市場處於封控期，但消費的需求還是存在的。不過，閉店後，大部分經銷商庫存面臨着庫存壓力，財務成本的陡然增高，且經銷商的閉店期間的運維成本仍然高企，更有經銷商的資金鏈出現了斷裂的風險。

避險心態致需求減弱 中汽協料4月內地汽車銷量近斬半

小鵬汽車董事長：若滬供業鏈無法復產 5月所有整車場或需停工

從全國來看，疫情對汽車產業鏈造成影響，進口零部件短缺，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商無法及時供貨，有的甚至完全停工、停運，加之物流效率降低和運輸時長不可控，導致生產不暢問題突出。

▲ 上海4月汽車實際銷售為0 網友：全方位「清零」

供應鏈無法及時供貨 出貨也受阻

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，上海、長春是國內汽車生產的兩大重要基地，企業停工停產會對整車生產帶來直接影響。上海及長三角地區是汽車零部件密集布局的地區，這些企業群體的停工停產也會拖累整車生產。上海實行靜態管理，以及國內物流運輸受阻等，上海生產的整車也難以運出。

根據中汽協會的統計數據，2022年4月，汽車產銷分別達到120.5萬輛和118.1萬輛，按月下降46.2%和47.1%，按年下降46.1%和47.6%；1-4月，汽車產銷769萬輛和769.1萬輛，按年下降10.5%和12.1%，結束了1-3月增長態勢。

【網民評論】

▲ 網友評論

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁