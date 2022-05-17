杭州西湖柳樹換月季惹議 景區連夜補種 市委書記致歉

杭州西湖景區日前將多年的岸邊垂柳移栽，該種成月季，此舉引發網民不滿，認為與景觀不相協調。此後景區致歉並連夜補種，杭州市委書記劉捷昨日（16日）亦為此事致歉。

據杭州日報，昨日（16日）「西湖風貌和文化保護」民意懇談會召開，省委常委、市委書記劉捷在會上為西湖沿湖部分柳樹移栽事件的發生表示歉意。

他表示，西湖沿湖部分柳樹移栽，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害了人民群眾對杭州的美好記憶和深厚感情，教訓十分深刻。要認真反思、提高認識，更加深刻認識到做好西湖風貌和文化保護是檢驗政治擔當、政治能力的重要試金石。

他還強調，要突出生態優先，像珍惜生命一樣珍惜西湖自然景觀，像愛護眼睛一樣愛護西湖生態環境。

此前，有杭州市民今年4月發現，西湖邊北山街保俶路口以西到斷橋的一段，湖邊的柳樹不見了，被新種的月季取代。很多網民提出質疑，認為柳樹才與西湖的景色相配，換成月季不倫不類。

專家指柳樹存安全隱患

西湖景區本月11日曾回應稱，管委會多次徵求園林專家意見，專家認為北山街沿湖綠化行道樹均為高大懸鈴木，已沒有柳樹的生長空間，且保留的柳樹存在較大安全隱患，應尊重適地適樹原則和樹木生長特性，因此將該段七棵柳樹進行遷移。惟網民對此說法不滿，輿情進一步發酵。

杭州西湖風景名勝區管委會隨後在13日發佈通報稱，杭州西湖北山街（斷橋-保俶路段）沿湖七棵柳樹已在12日晚補植完成。

通報稱，針對此次事件，景區管委會將對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責等問題進行深入調查，依規依紀依法追究相關人員的責任。

責任編輯：袁瑋婧