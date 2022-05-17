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河南女子逾80萬銀行存款無法提取 警方介入調查

社會熱點 15:29 2022/05/17

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河南一名女士將父母和自己的80餘萬（人民幣，下同）積蓄，陸續存入當地3家村鎮銀行，但從上月18日起一直無法辦理取款業務。銀行方面發佈公告，稱是系統維護。目前，警方已介入調查。

據齊魯晚報消息，5月16日是白女士無法取款的第29天。她表示，基於高過四大行的利息，所以自2019年開始，陸續將自己的存款、工資和父母的退休金，通過一款名為「度小滿」的APP，存入河南3間村鎮銀行。4月18日起，多家村鎮銀行陸續關閉線上業務。銀行發布公告，稱是系統維護。

連續29日無法取出存款

白女士表示，在4月19日取錢時，發現銀行提示系統維護，無法取款。她隨後在一個微信群中看到，很多儲戶反映，銀行從18號開始「系統維護」，儲戶不能再在線上進行存取款的操作。涉及存款金額從幾萬元到數百萬元甚至更多。

多名儲戶無法辦理存取款業務，銀行發佈公告稱是系統維護。

據了解，白女士提及的三間村鎮銀行分別是禹州新民生村鎮銀行、河南上蔡惠民村鎮銀行、河南拓城黃淮村鎮銀行。另有儲戶反映，除這三間外，還有兩間村鎮銀行出現同樣問題，分別為開封新東方村鎮銀行和安徽固鎮新淮河村鎮銀行。

公開信息顯示，除開封新東方村鎮銀行外，另外四間銀行的第一大股東都是許昌農村商業銀行股份有限公司。

銀保監開展調查核實 

由於不能提現的問題遲遲未能解決，有儲戶在許昌市人民政府網站留言反映，禹州新民生村鎮銀行無法線上取款。市政府回復稱，近期有不法分子利用禹州新民生村鎮銀行線上渠道進行詐騙，為有效阻斷不法分子詐騙行為，該行正在升級優化線上渠道系統。

河南3間村鎮銀行無法取款 人行指有關部門已開展調查

內地個人存取現金單筆超5萬需登記來源或用途 3月起實施

中國人民銀行也在官網回應儲戶留言，稱高度關注此事，目前有關部門已經開展調查，將配合有關部門，依法盡責保護金融消費者的合法權益。銀保監會有關部門負責人則表示，已責成當地銀保監局密切配合地方黨委政府和相關部門，迅速開展調查核實，積極穩妥處置。

據北京青年報報導，警方已介入調查，初步發現相關銀行和河南新財富集團投資控股有限公司合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款，目前已處於立案偵查階段。

對此，有涉事銀行的儲戶擔心，他們的存款會被定性為非吸資金。不過也有人認為，他們是正常在銀行存款，不管銀行拿他們的存款進行甚麼操作，這都與儲戶無關，都不應該限制儲戶的正常提取現金行為。

責任編輯：易燕丹

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