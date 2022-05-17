Tesla上海工廠復工滿月 產能利用率未達一半

被上海官方納入首批復工「白名單」的Tesla工廠，復工至今近一個月，產能利用率未達一半，供應鏈問題仍然嚴峻，此前盛傳的恢復兩班制也未實現。

臨港新片區官方今日（17日）披露復工進展指，Tesla上海臨港超級工廠的產能利用率已超45%，該區的汽車產業鏈的配套企業產能利用率也達50%。當地媒體第一財經引述Tesla內部之士指，工廠4月19日復工至今仍保持單班制生產，比原本大幅縮減，加上復產條件限制及供應鏈問題，能利用率還待提升。

在大規模封控及停產前，Tesla工廠的電動車產能約每周2萬輛，而在復工頭10日，實際產量才1萬輛，即平均日產量約1000輛。同時，Tesla在中國國內的銷量也出現插水，4月份銷量大幅降至1512輛，較3月份時急跌98%。Tesla此前發表財報稱，受疫情影響，上海工廠損失了約1個月的產量，即約5萬輛。

▲ 上海汽車業的相關供應鏈未完全恢復。

疫情反彈的挑戰也為生產帶來變數，Tesla某供應商在當地的廠房上周就出現疫情，被要求「暫時靜默」，區政府也承認供應鏈的複雜性是車企復產最大的挑戰。Tesla方面回應該報稱，汽車是一個產業鏈非常長的行業，要復工意味著很多的供應商也要隨之復工，才能夠確保特斯拉生產穩定、持續進行。

研究機構Bernstein給予Tesla「跑輸大市」評級，在市場增長強勁下，Tesla的市佔率出現流失，且正面對其他更便宜的新產品的競爭。

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責任編輯：陳建錫