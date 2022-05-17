  • 25°C
香港時間 : 2022517日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Tesla上海工廠復工滿月 產能利用率未達一半

經濟脈搏 15:59 2022/05/17

分享：

分享：

被上海官方納入首批復工「白名單」的Tesla工廠，復工至今近一個月，產能利用率未達一半，供應鏈問題仍然嚴峻，此前盛傳的恢復兩班制也未實現。

臨港新片區官方今日（17日）披露復工進展指，Tesla上海臨港超級工廠的產能利用率已超45%，該區的汽車產業鏈的配套企業產能利用率也達50%。當地媒體第一財經引述Tesla內部之士指，工廠4月19日復工至今仍保持單班制生產，比原本大幅縮減，加上復產條件限制及供應鏈問題，能利用率還待提升。

在大規模封控及停產前，Tesla工廠的電動車產能約每周2萬輛，而在復工頭10日，實際產量才1萬輛，即平均日產量約1000輛。同時，Tesla在中國國內的銷量也出現插水，4月份銷量大幅降至1512輛，較3月份時急跌98%。Tesla此前發表財報稱，受疫情影響，上海工廠損失了約1個月的產量，即約5萬輛。

上海汽車業的相關供應鏈未完全恢復。

疫情反彈的挑戰也為生產帶來變數，Tesla某供應商在當地的廠房上周就出現疫情，被要求「暫時靜默」，區政府也承認供應鏈的複雜性是車企復產最大的挑戰。Tesla方面回應該報稱，汽車是一個產業鏈非常長的行業，要復工意味著很多的供應商也要隨之復工，才能夠確保特斯拉生產穩定、持續進行。

研究機構Bernstein給予Tesla「跑輸大市」評級，在市場增長強勁下，Tesla的市佔率出現流失，且正面對其他更便宜的新產品的競爭。

上海多數中小企仍苦等復工 又怕「閉環生產」擠壓利潤

上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
疫情 汽車 中國市場 Tesla 電動車 上海 中國

下一篇文章

上海4月汽車實際銷售為0 網民：全方位「清零」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地疫下多家航空公司資不抵債 業界恐持續惡化
內地疫下多家航空公司資不抵債 業界恐持續惡化
發改委信心喊話：政策靠前發力 相信經濟運行很快回歸正常
發改委信心喊話：政策靠前發力 相信經濟運行很快回歸正常
杭州樓市鬆綁：三孩家庭多一個購房名額 落戶即可買二手房
杭州樓市鬆綁：三孩家庭多一個購房名額 落戶即可買二手房
A股三大指數收市齊跌 創業板跌超1%（更新版）
A股三大指數收市齊跌 創業板跌超1%（更新版）
4月全國商品房銷售額跌超四成 創12年來最大跌幅
4月全國商品房銷售額跌超四成 創12年來最大跌幅
中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增
中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款