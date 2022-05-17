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網民建議限制「外地免費隔離」 武漢官方：要有感恩之心

社會熱點 15:57 2022/05/17

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據人民網「領導留言板」消息，針對網民有關「建議明確外地赴武漢免費集中隔離要求」的留言，湖北省武漢市官方回復稱，武漢在疫情期間得到了全國人民的支援和幫助，作為英雄的武漢人要有感恩之心，都是手足同胞，不應有區別對待，不應有歧視。

網民擔憂免費隔離加大武漢財政支出

有網民上月29日在人民網向武漢市委書記留言，稱不少人了解到武漢市提供免費集中隔離後，計劃去武漢進行隔離，網民建議明確外地來武漢免費隔離要求，將提供免費集中隔離的範圍限制在「在漢有常居地的人員」並要求其提供相應的證明，如身份證、房產證、常居地租房協議等。

留言說，上海周邊部分省份僅提供付費集中隔離，不少上海周邊省市人員了解到武漢市提供免費集中隔離後，計劃來武漢進行隔離。這樣會導致武漢大量的財政支出、抗疫壓力巨大，本地居民擔憂現有的疫情較好控制的局面是否會因此反彈，從而影響居民正常生活以及企業正常經營。
 
武漢官方本月12日對此回復稱，對於每一位到（返）漢（鄂）人員，武漢市防疫指揮部嚴格按照湖北省防疫指揮部要求，做好疫情防控工作，以及落實相關隔離政策。

回復還說，疫情無情人有情，在武漢疫情期間得到了全國人民的支援和幫助，作為英雄的武漢人要有感恩之心，作為大武漢要有大胸懷！都是手足同胞，不應有區別對待，不應有歧視，請多一些包容，多一些關心，多給予一些幫助。另外，制定外地來漢免費集中隔離政策操作難度大，易造成「一刀切」行為，影響武漢市目前穩定大局，應仔細研究後方可施行。

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責任編輯：蒯宇澄

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