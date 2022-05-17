內地逾30城4月財政數字下滑 專家解讀除疫情外另一大主因

近期中國多個省市陸續發布今年前4個月的財政收支資料，其中超過30個城市4月出現財政收入下滑的情形。專家指，除疫情造成的衝擊外，另一主因是落實退稅減稅降費政策導致的政策性減收。

據第一財經報道，截至周一（16日），前4個月一般公共預算收入超過人民幣100億元（約新台幣440億元）的蘇州、深圳、吉林、溫州等15個省市，4月收入無一例外呈現成長趨緩。其中13個地方財政收入下滑，蘇州4月財政收入幾近腰斬，吉林省和溫州市的降幅更是超過70%。

至於其他20至30個收入規模相對較小的城市，多數4月財政收入也出現明顯下滑，其中稅收收入下滑幅度更大。

報道引述中國財政學會副秘書長馮俏彬分析，從目前已經公布的部分城市4月份財政收入資料看，確實不容樂觀。她指出，受疫情等影响，主要经济数据、金融数据全面下滑，对财政收入也势必造成冲击。另一个重要原因是增值税留抵退税加快等，造成财政减收。

為了加快給企業紓困，今年4月份財稅部門發文要求加快實施1.5萬億元增值稅留抵退稅，這是今年政府為企業紓困的關鍵一招。

退稅會影響地方收入

馮俏彬指，在財政收支記載上，增值稅留抵退稅不是支出項，而是作為收入的減收項，因此退稅會影響地方收入。為了保障各地落實留抵退稅新政，中央財政通過轉移支付資金來支持地方，但這部分轉移支付一方面下達到各個地方仍需要一段時間，而且它也不直接體現在上述狹義的地方一般公共預算收入中（註：不包括上級轉移支付、債務收入等），因此會造成地方收入明顯下滑。

國家稅務總局副局長王道樹今日（17日）表示，今年以來已為企業減輕稅費負擔和增加現金流超過1.6萬億元人民幣，4月至5月間，共有9796億元人民幣留抵退稅款項，退到企業賬戶，加上上季已經出台的增值稅留抵退稅老政策1,233億元人民幣，今年共有11,029億元人民幣稅款退到納稅人賬戶。

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責任編輯：袁瑋婧