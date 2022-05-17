  • 23°C
香港時間 : 2022517日 (二) 21:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地逾30城4月財政數字下滑 專家解讀除疫情外另一大主因

經濟脈搏 20:04 2022/05/17

分享：

分享：

近期中國多個省市陸續發布今年前4個月的財政收支資料，其中超過30個城市4月出現財政收入下滑的情形。專家指，除疫情造成的衝擊外，另一主因是落實退稅減稅降費政策導致的政策性減收。

據第一財經報道，截至周一（16日），前4個月一般公共預算收入超過人民幣100億元（約新台幣440億元）的蘇州、深圳、吉林、溫州等15個省市，4月收入無一例外呈現成長趨緩。其中13個地方財政收入下滑，蘇州4月財政收入幾近腰斬，吉林省和溫州市的降幅更是超過70%。

至於其他20至30個收入規模相對較小的城市，多數4月財政收入也出現明顯下滑，其中稅收收入下滑幅度更大。

報道引述中國財政學會副秘書長馮俏彬分析，從目前已經公布的部分城市4月份財政收入資料看，確實不容樂觀。她指出，受疫情等影响，主要经济数据、金融数据全面下滑，对财政收入也势必造成冲击。另一个重要原因是增值税留抵退税加快等，造成财政减收。

為了加快給企業紓困，今年4月份財稅部門發文要求加快實施1.5萬億元增值稅留抵退稅，這是今年政府為企業紓困的關鍵一招。

退稅會影響地方收入

馮俏彬指，在財政收支記載上，增值稅留抵退稅不是支出項，而是作為收入的減收項，因此退稅會影響地方收入。為了保障各地落實留抵退稅新政，中央財政通過轉移支付資金來支持地方，但這部分轉移支付一方面下達到各個地方仍需要一段時間，而且它也不直接體現在上述狹義的地方一般公共預算收入中（註：不包括上級轉移支付、債務收入等），因此會造成地方收入明顯下滑。

國家稅務總局副局長王道樹今日（17日）表示，今年以來已為企業減輕稅費負擔和增加現金流超過1.6萬億元人民幣，4月至5月間，共有9796億元人民幣留抵退稅款項，退到企業賬戶，加上上季已經出台的增值稅留抵退稅老政策1,233億元人民幣，今年共有11,029億元人民幣稅款退到納稅人賬戶。

財政部：穩定宏觀經濟大盤 全年退稅減稅2.5萬億元

深圳4月財政收入下滑約44% 地方財政收支矛盾加大

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
金融 中國市場 財政政策 貿易逆差 疫情 減稅 增值稅留抵退稅 稅務 吉林省 國家稅務總局

上一篇文章

台商在陸工廠停產 日媒：內地疫情將長期影響蘋果生命線

下一篇文章

Tesla上海工廠復工滿月 產能利用率未達一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增
中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增
發改委信心喊話：政策靠前發力 相信經濟運行很快回歸正常
發改委信心喊話：政策靠前發力 相信經濟運行很快回歸正常
倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事
倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事
杭州樓市鬆綁：三孩家庭多一個購房名額 落戶即可買二手房
杭州樓市鬆綁：三孩家庭多一個購房名額 落戶即可買二手房
上海4月汽車實際銷售為0 網民：全方位「清零」
上海4月汽車實際銷售為0 網民：全方位「清零」
4月全國商品房銷售額跌超四成 創12年來最大跌幅
4月全國商品房銷售額跌超四成 創12年來最大跌幅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款