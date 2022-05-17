台商在陸工廠停產 日媒：內地疫情將長期影響蘋果生命線

由於4月內地多地疫情爆發，許多為美國蘋果公司代工的大陸台商生產線從4月起陸續停工，對蘋果公司新產品出貨造成直接影響。蘋果公司預計4至6月營收將減少80億美元。而未來如果中國嚴格防疫措施時間拉長，與中國經濟遇挫的情況一樣，蘋果公司營收受到的影響可能進一步擴大。

據《日經中文網》報道，目前在全球銷售的9成以上蘋果産品在中國大陸生産，為蘋果代工企業也大多是台灣電子代工企業。這些企業幾乎接下全球蘋果主力産品的全部訂單，包括手機、平板電腦與筆記本電腦。具體來説，代工企業包括鴻海精密工業、和碩聯合科技、仁寶電腦工業、廣達電腦、緯創資通5家台灣企業。這5家企業生產的產品每年在大陸銷售額超過30萬億日元（合港幣1.8萬億元港幣），提供的就業機會達到100萬個。

▲ 疫情影響美國蘋果公司供應鏈

因上海疫情影響 上海及昆山工廠筆記本電腦交貨遲2個月

報道提到，這些企業在大陸的工廠集中在河南鄭州、上海、江蘇昆山和深圳，這次受影響最大的是上海與昆山。例如生產蘋果筆記本電腦的工廠，4月初緊急停產後，蘋果筆記本電腦交貨被迫推遲2個月，這是非常罕見的現象。先前半導體缺貨就造成延遲，現在遇上疫情封控就更是雪上加霜。

報道指，iPhone産量居世界第2位的和碩聯合科技，其上海和昆山的2座主力工廠也於4月停産。iPad産量居世界第2位的仁寶昆山主力廠也暫時停産，5月以後雖有部分生産線復産，但零部件採購問題未解決，全面復產遙遙無期。

最大的蘋果産品生産基地所在的鄭州市5月以後也開始採取嚴格的疫情防控措施。鄭州市設有鴻海最大的工廠，雖然目前該公司強調工廠會保持正常生産，但以後的情況無法預測。

▲ 內地疫情台商停產 日媒：疫情將長期影響蘋果生命線

蘋果4月底曾表示，4至6月有可能會損失40億～80億美元的銷售額，但中國的封控措施擴大到北京等地區，預計會進一步影響公司營運。

報道說，其他在中國的外國企業也遇到與蘋果一樣的難題，例如德國福斯和美國通用汽車等大型外資企業，不過他們可以透過在中國以外的工廠來分散風險。

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責任編輯：李冰琪

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