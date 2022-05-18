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【內地疫情】上海增855宗感染多3死亡 北京增69宗感染（第二版）

社會熱點 11:18 2022/05/18

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內地本土疫情尚未平息，昨（17日）新增227宗確診及1000宗無症狀感染。其中，上海新增96宗確診和759宗無症狀感染，北京新增52宗確診及17宗無症狀感染。

（第二版更新於11:15 新增疫情發布會內容）

社會面再有零星新增怎麼辦？上海：快、準、管

上海新增96宗確診和759宗無症狀感染，其中56宗確診為既往無症狀感染者轉歸，40宗確診和759宗無症狀感染者在隔離管控中發現。當日新增3宗本土死亡個案，平均年齡69.7歲，最小年齡66歲，最大年齡74歲。3位患者合併有惡性腫瘤或嚴重的急慢性基礎性疾病，包括胃癌晚期、心源性猝死、擴張型心肌病、全心衰竭、高血壓3級（極高危）、帕金森病、腎功能不全等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為基礎疾病或腫瘤。

上海昨日宣布16區實現「社會面清零」，正分階段推進復商復市。上海今日的疫情防控新聞發布會上介紹，雖然已實現社會面清零，但風險人群中發現陽性感染者的風險依然存在，「降新增、防反彈」壓力仍然很大。對於社會面再出現零星新增陽性感染者如何處置，要做到快、準、管。

  • 快：必須堅持以快制快，統籌協調「市-區-社區」三級流調隊伍，接報後第一時間開展流行病學調查，嚴格落實「2+4+24」工作要求，即流調隊伍2小時抵達現場，4小時完成流調核心信息，24小時初步查清基本情況並完成流調報告。
  • 準：依托流行病學調查應急指揮系統，充分發揮公衛、公安、工信的「三公（工）」協同工作機制作用，結合現場調查和大數據信息，綜合分析、科學研判，排查活動軌跡，鎖定風險人群，合理判定密切接觸者和密接的密接，做到「應查盡查、應判盡判、不漏一人」。
  • 管：從嚴落實各項管控措施，首先做到「應轉盡轉」，發現陽性感染者後第一時間與市、區轉運部門聯繫對接，在確保安全的前提下以最快時間、最高效率完成陽性感染者轉運工作。對於已排查判定的密切接觸者，做到「應隔盡隔、應隔快隔」，最大程度阻斷傳播風險。對於涉及的重要場所或重點區域，及時開展風險排查和管控。同時, 結合環境檢測、實驗室病毒基因測序等，做好疫情溯源工作。

發布會上還介紹，近階段，上海持續開展基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月17日全市共劃分封控區3435個，涉及人口數約79萬人；管控區16108個，涉及人口數約271萬人；防範區52600個，涉及人口數約1980萬人。

另外，北京昨日新增52宗確診及17宗無症狀感染。四川新增49宗確診及152宗無症狀感染，主要集中在廣安。

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責任編輯：尹航

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