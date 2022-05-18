【內地疫情】上海增855宗感染多3死亡 北京增69宗感染（第二版）

下一篇文章
據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機
內地本土疫情尚未平息，昨（17日）新增227宗確診及1000宗無症狀感染。其中，上海新增96宗確診和759宗無症狀感染，北京新增52宗確診及17宗無症狀感染。
（第二版更新於11:15 新增疫情發布會內容）
社會面再有零星新增怎麼辦？上海：快、準、管
上海新增96宗確診和759宗無症狀感染，其中56宗確診為既往無症狀感染者轉歸，40宗確診和759宗無症狀感染者在隔離管控中發現。當日新增3宗本土死亡個案，平均年齡69.7歲，最小年齡66歲，最大年齡74歲。3位患者合併有惡性腫瘤或嚴重的急慢性基礎性疾病，包括胃癌晚期、心源性猝死、擴張型心肌病、全心衰竭、高血壓3級（極高危）、帕金森病、腎功能不全等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為基礎疾病或腫瘤。
上海昨日宣布16區實現「社會面清零」，正分階段推進復商復市。上海今日的疫情防控新聞發布會上介紹，雖然已實現社會面清零，但風險人群中發現陽性感染者的風險依然存在，「降新增、防反彈」壓力仍然很大。對於社會面再出現零星新增陽性感染者如何處置，要做到快、準、管。
發布會上還介紹，近階段，上海持續開展基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月17日全市共劃分封控區3435個，涉及人口數約79萬人；管控區16108個，涉及人口數約271萬人；防範區52600個，涉及人口數約1980萬人。
另外，北京昨日新增52宗確診及17宗無症狀感染。四川新增49宗確診及152宗無症狀感染，主要集中在廣安。
責任編輯：尹航
緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道