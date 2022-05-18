【中國樓市】4月份商品住宅銷售價格按年繼續走低

在疫情衝擊下，儘管多地出台穩樓市政策，內地樓市仍未回暖。4月份70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數增加，一二三線城市商品住宅銷售價格按月總體呈降勢、按年繼續走低。

國家統計局公布，4月份，一線城市商品住宅銷售價格按月略漲，二三線城市按月下降。

具體來看，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.1%；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.6%，降幅比上月擴大0.4個百分點；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同。

按年看，一二三線城市商品住宅銷售價格漲幅回落或降幅擴大。

其中，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲3.9%和2.4%，漲幅比上月均回落0.4個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.0%，漲幅比上月回落0.6個百分點；二手住宅銷售價格按年下降1.0%，降幅比上月擴大0.8個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.5%和2.5%，降幅比上月分別擴大0.9和0.6個百分點。

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責任編輯：尹航

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