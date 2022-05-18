▲ 中國防疫令貨船堆滿沿海？美媒也罕見為中方闢謠

網上假新聞橫行，今次美媒也坐不住為中國闢謠！全球供應鏈因疫情、地緣等多重因素緊張，各地物價飆升，美國通脹更創40年高下，美國網絡近日流傳一張中國沿海地圖，顯示無數船隻密密麻麻從渤海一直「堆」到南海，並聲稱這是在中國防疫措施下受阻，等待泊岸的船隻。不過美媒表示，這個講法根本錯誤，網傳的消息歪曲了海事地圖的資訊。

《今日美國報》（USA Today）周二（17日）刊登「Fact Check」文章，指出有關中國防疫封控期間貨船延誤的帖子，歪曲船運地圖。

報道提及，一張地圖近日在Twitter等社交網絡流傳，聲稱一張地圖顯示大量船隻正在中國沿海等待停靠。

圖中，成千上萬個代表船隻的圖標似乎正漂浮在中國沿海，幾乎把海面完全覆蓋。從渤海灣、黃海、東海、台灣海峽到南海，全部都是這些「受阻船隻」。

▼ 點擊圖片放大 +2

發帖的人聲言：「這些船隻正因為中國瘋狂的新冠（防控）策略在等待泊岸。這是故意的。」

《今日美國報》則直言，這是一則假消息。儘管自3月以來，上海等中國城市開始實施封控下，船運的確出現顯著延誤，但網上流傳的地圖與此沒有太大關係。

文章表示，這張地圖來自船隻位置追蹤網站MarineTraffic網站，網站發言人澄清，地圖顯示的是所有正位於中國港口附近海域的船隻，而非因供應鏈延誤而等待靠岸的船隻。

圖中顯示的船隻並非都是貨船或油輪，許多是漁船、客輪和其他類型船隻，並非正在等待停靠。網站發言人指出，這張地圖並未顯示出不正常或極端擁堵現象。「中國是全球一大進出口國，因此區內航線總是非常繁忙。目前並無加劇擁堵現象。」

浙江舟山罕見「紅色天空」 與秋刀魚船有關？（有片）

上海有救護車沒載病人被用來運香煙？一男子被拘

美媒：貨車司機加薪一倍也不肯去上海 國際物流或7月才復常

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒