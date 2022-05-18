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美財長耶倫呼籲美歐聯手應對中國 京：搞遏華小圈子沒出路

國情動向 16:51 2022/05/18

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美國財長耶倫（Janet Yellen）周二（17日）呼籲美歐聯合應對中國，抨擊中國的經濟和貿易做法。

中國外交部周三（18日）批評，美方一些人整天沉迷於威逼、裹挾盟友搞遏華小圈子，不得人心，也沒有出路，促美多做有利中美互信合作的事。

*16：51 新增中國外交部回應

耶倫在布魯塞爾經濟論壇發表年度演講，表示有共同動機，激勵中國不要採取不利所有人的經濟做法。她指的是中國在貿易和投資活動、開發、氣候政策及貸款方面的做法，使一些國家面臨不可持續的債務負擔。

她認為，應該鼓勵中國放棄有異議的做法，「如果這麼做了，我們將更有可能在公平的環境下與中國競爭，這將有利於我們的企業和消費者。」

警告稀土方面依賴中國 借供應鏈降風險

耶倫又警告，西方國家在稀土礦物方面過於依賴中國。而中國正在某些技術產品上建立強大的市場份額，並尋求半導體生產。

她表示，這或令民主、以市場為基礎的經濟體，更易受到中國地緣政治槓桿的影響，但可以通過側重朋友支持的供應鏈，降低此類風險。

汪文斌：將不尋求「新冷戰」落到實處

在北京，外交部發言人汪文斌回應道，到底是哪個國家口口聲聲地表示要從實力地位出發跟別國打交道，哪個國家濫用經濟金融科技霸權地位將其作為遏制打壓他國、謀取地緣政治勢力的槓桿，國際社會對此看得是清清楚楚。

他批評美方一些人整天沉迷於威逼、裹挾盟友搞遏華小圈子，完全是逆時代潮流而動，不得人心，也沒有出路。敦促美方言行一致，將美國領導人不尋求「新冷戰」、不尋求強化同盟關係反對中國的表態落到實處。多做有利於中美互信合作和世界和平發展的事。

值得注意的是，在中美競爭加劇下，中方一直努力說服歐盟保持「戰略自主權」。本月稍早，中國國家主席習近平和德國總理朔爾茨視像會晤，強調中方支持歐盟戰略自主；習近平與法國總統馬克龍通電話時，也讚賞法方堅持戰略自主，希望法方推動歐盟堅持正確對華認知，同中方相向而行，妥善管控分歧，並希望法國作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

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責任編輯：林佩怡

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