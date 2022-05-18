據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機

「3 ▪21」東航MU5735航空器飛行事故發生至今已近兩個月，美媒《華爾街日報》引述知情人士稱，美方初步研判，駕駛艙有人蓄意俯衝，釀成空難。

美方初步評估：駕駛艙內某人下令故意墜機

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州境內墜毀，機上123名乘客、9名機組人員全部遇難。之後，機上兩個黑盒被尋獲並送京解碼。據《華爾街日報》，知情人士說，其中一個黑盒的數據顯示，輸入控制裝置的指令使飛機進入致命的俯衝狀態。

熟悉美國官員初步評估的一位人士說，這架飛機是遵從了駕駛艙內某人的指令。

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知情人士說，支持美國官員評估的另一個理由是，牽頭此次調查的中國相關部門到目前為止尚未發現失事飛機有任何機械或飛行控制問題。失事飛機機型為波音（Boeing）737-800，是全球航空業的主力機型，且屬於擁有最安全商業飛行記錄之一的波音飛機系列。

知情人士透露，目前在東航調查中收集到的資訊已促使參與調查的美國官員將注意力轉向一名飛行員的行為。這些知情人士說，另一個可能是飛機上的其他人闖入駕駛艙並故意造成墜機。

東航：「駕駛艙入侵」不可信

報道指出，東航發出聲明指，目前沒有證據可以確定失事客機是否存在問題。該公司重申了其高管3月份發布的聲明，即飛行員的健康、家庭和財務狀況良好。東方航空稱其不負責這起事故的調查，並提到了官方公告，包括中國政府在4月20日發布的情況通報。情況通報稱，對受損黑盒的數據恢復和分析工作仍在進行中。

當被問及可能的駕駛艙入侵時，東航表示這種情境並不可信。該公司引用了3月25日新聞發布會上的資訊，當時中國調查部門表示，在墜機之前，飛機沒有掛出任何緊急代碼。

中國民航局未有回應《華爾街日報》的查詢。

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中國民航局報告：設備等未見異常

報道還指，事故調查可能發現以前未知的證據，而這些證據可能支持或推翻初步評估的結論。一位熟悉美國官員初步評估的人士說，美國方面並沒有掌握中國方面獲得的所有資訊。

中國民航局上月發布報告指，飛機於北京時間13點16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13點27分上升至巡航高度8900公尺，14點17分沿A599航路進入廣州管制區，14點20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」告警，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。之後於14點21分雷達最後一次記錄的飛機資訊為標準氣壓高度3380公尺，地速1010千公尺／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。

報告稱，經調查，當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限，當天航前和短停放行無故障報告，無故障保留；機上無申報為危險品的貨物；此次飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報；在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為14:16。

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責任編輯：尹航

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