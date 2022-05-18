據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機（第二版）

「3 ▪21」東航MU5735航空器飛行事故發生至今已近兩個月，美媒《華爾街日報》引述知情人士稱，美方初步研判，駕駛艙有人蓄意俯衝，釀成空難。隨後，內媒指，美方參與事故調查人員表示，未向任何媒體發布有關調查信息。

（第二版更新於11:35）

美方初步評估：駕駛艙內某人下令故意墜機

內地官媒《環球時報》今日報道指，對於美媒關於「3 ▪21」東航MU5735航空器飛行事故原因的相關報道，經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息。

報道指，目前，「3 ▪21」東航MU5735航空器飛行事故調查部門正依據調查程序，深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、實驗驗證等相關工作。根據國際民航公約相關要求，調查部門邀請美國國家運輸安全委員會作為航空器設計製造國的調查方參與調查。中國民航局表示，將繼續與參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照《國際民航公約》和政府信息公開相關要求，及時、準確發布事故調查情況進展和相關信息。

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州境內墜毀，機上123名乘客、9名機組人員全部遇難。之後，機上兩個黑盒被尋獲並送京解碼。據《華爾街日報》，知情人士說，其中一個黑盒的數據顯示，輸入控制裝置的指令使飛機進入致命的俯衝狀態。

熟悉美國官員初步評估的一位人士說，這架飛機是遵從了駕駛艙內某人的指令。

【東航墜機】美國家運輸安全委員會已派3名調查人員赴華協助調查

【東航墜機】拍片懷念親人 家屬稱遭網民欺凌 抖音封禁3帳號（更新版）

知情人士說，支持美國官員評估的另一個理由是，牽頭此次調查的中國相關部門到目前為止尚未發現失事飛機有任何機械或飛行控制問題。失事飛機機型為波音（Boeing）737-800，是全球航空業的主力機型，且屬於擁有最安全商業飛行記錄之一的波音飛機系列。

知情人士透露，目前在東航調查中收集到的資訊已促使參與調查的美國官員將注意力轉向一名飛行員的行為。這些知情人士說，另一個可能是飛機上的其他人闖入駕駛艙並故意造成墜機。

東航：「駕駛艙入侵」不可信

報道指出，東航發出聲明指，目前沒有證據可以確定失事客機是否存在問題。該公司重申了其高管3月份發布的聲明，即飛行員的健康、家庭和財務狀況良好。東方航空稱其不負責這起事故的調查，並提到了官方公告，包括中國政府在4月20日發布的情況通報。情況通報稱，對受損黑盒的數據恢復和分析工作仍在進行中。

當被問及可能的駕駛艙入侵時，東航表示這種情境並不可信。該公司引用了3月25日新聞發布會上的資訊，當時中國調查部門表示，在墜機之前，飛機沒有掛出任何緊急代碼。

【東航墜機】乘客家屬悲喊「我們過來接你啊」 現場帶走一罐泥土

報道還指，事故調查可能發現以前未知的證據，而這些證據可能支持或推翻初步評估的結論。一位熟悉美國官員初步評估的人士說，美國方面並沒有掌握中國方面獲得的所有資訊。

【東航墜機】民航局初步調查指：設備等未見異常 事故原因仍在調查中

【東航墜機】習近平：盡快查明原因 追究直接責任人員責任

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道