馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）

特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克16日在參加一場播客峰會時回應了關於收購推特（Twitter）的問題，同時還對微信的模式盛讚有加，稱微信功能強大，界面很棒，是一個很好的APP。

當主持人問及是否會在收購後為推特增加一項支付功能時，馬斯克回答說，「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加PayPal支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。界面也很棒，這真是一個很好的APP。」

▲ 馬斯克贊微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」

馬斯克稱，「在中國以外就沒有微信這樣的應用，我認為這樣的應用程序是非常有用的，而且它還沒有垃圾信息。你可以在微信上發表評論、發布視頻，內容創作著還可以獲得收入分成。」

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馬斯克表示，這些功能並不一定要由推特來完成，可以重新創建一個全新的產品。但是，必須應該有一個這樣的應用存在才行。這個應用程序是讓人們討論觀點的數字城市廣場，能夠獲得人們最大限度的信任，還可以引入加密貨幣還是法定貨幣等支付方式。

他強調，重點並不是一定要把推特變成這樣包羅萬象的應用程序，而是應該有這樣一個非常有用、讓人喜愛的產品。「要麽把推特改造過來，要麽從頭創建，但是無論如何必須得做出改變了。」

網友：沒垃圾信息是因為你沒加微商

馬斯克有關微信的新聞一出，立刻登上了微博熱搜。許多網友抱怨，微信裡面也是有垃圾廣告的。有網友表示，微信內容比起搜索引擎，垃圾信息確實可控。也有網友稱，朋友圈和微商同樣存在垃圾廣告，只是沒有推送給馬斯克本人。

責任編輯：李冰琪

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