  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (三) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克讚微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」（有片）

社會熱點 12:23 2022/05/18

分享：

分享：

特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克16日在參加一場播客峰會時回應了關於收購推特（Twitter）的問題，同時還對微信的模式盛讚有加，稱微信功能強大，界面很棒，是一個很好的APP。

當主持人問及是否會在收購後為推特增加一項支付功能時，馬斯克回答說，「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加PayPal支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。界面也很棒，這真是一個很好的APP。」

馬斯克贊微信：什麼都能做沒有垃圾信息 「真是個很好的APP」

馬斯克稱，「在中國以外就沒有微信這樣的應用，我認為這樣的應用程序是非常有用的，而且它還沒有垃圾信息。你可以在微信上發表評論、發布視頻，內容創作著還可以獲得收入分成。」

馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據

馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍

馬斯克表示，這些功能並不一定要由推特來完成，可以重新創建一個全新的產品。但是，必須應該有一個這樣的應用存在才行。這個應用程序是讓人們討論觀點的數字城市廣場，能夠獲得人們最大限度的信任，還可以引入加密貨幣還是法定貨幣等支付方式。

他強調，重點並不是一定要把推特變成這樣包羅萬象的應用程序，而是應該有這樣一個非常有用、讓人喜愛的產品。「要麽把推特改造過來，要麽從頭創建，但是無論如何必須得做出改變了。」

網友：沒垃圾信息是因為你沒加微商

馬斯克有關微信的新聞一出，立刻登上了微博熱搜。許多網友抱怨，微信裡面也是有垃圾廣告的。有網友表示，微信內容比起搜索引擎，垃圾信息確實可控。也有網友稱，朋友圈和微商同樣存在垃圾廣告，只是沒有推送給馬斯克本人。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
2021/12/13
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
秦剛對話馬斯克 指中美應互利合作
2022/03/07
秦剛對話馬斯克 指中美應互利合作
馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
2022/04/26
馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
2022/05/10
內地驚現翻版馬斯克？馬斯克本人回應：我想見見這個人
「中國版馬斯克」微博遭禁言 曾被質疑AI換臉或侵權
2022/05/13
「中國版馬斯克」微博遭禁言 曾被質疑AI換臉或侵權

你可能感興趣

馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
17:46 2021/12/13
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
秦剛對話馬斯克 指中美應互利合作
15:53 2022/03/07
秦剛對話馬斯克 指中美應互利合作
馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
17:57 2022/04/26
馬斯克收購Twitter後中國或施影響？外交部：無事實依據
電子支付 手機Apps 科技產品 社交平台 馬斯克 PayPal 廣告 微信 中國 微博

下一篇文章

內地年輕人「消費降級」？睇片健身、買二手家電成慳錢招數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
上海本土病例維持千宗以下 全市16區均實現社會面清零
上海本土病例維持千宗以下 全市16區均實現社會面清零
杭州西湖柳樹換月季惹議 景區連夜補種 市委書記致歉
杭州西湖柳樹換月季惹議 景區連夜補種 市委書記致歉
Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情
Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情
上海解封爆「離滬潮」？ 虹橋車站排長龍 火車票現炒賣
上海解封爆「離滬潮」？ 虹橋車站排長龍 火車票現炒賣
河南女子逾80萬銀行存款無法提取 警方介入調查
河南女子逾80萬銀行存款無法提取 警方介入調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款