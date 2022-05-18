  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (三) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海准許確需駕車離滬者提出申請 離滬證明6小時內有效

社會熱點 12:16 2022/05/18

分享：

分享：

上海宣布，在「非必要不離滬」的原則下，確需離滬者可申請離滬證明，證明自申報出發時間起6小時內有效。

據上海市公安局官方微信消息，根據本市疫情防控「防外溢」要求，在滬人員原則上「非必要不離滬」。對有工作、學習、生活等確需駕駛機動車離滬的人員，在符合疫情防控規定的前提下，可向有關單位提出申請。

其中，在本市有落腳點的人員，因工作、學習、考試、就醫、生活需自行前往外省市的人員，向居村委提出申請，由街鎮審核發放；對於因學習、考試等特殊情況急需離滬的師生員工，也可向學校提出申請，由所屬學校審核發放。對於企事業單位派往外省市工作的人員，向所屬單位提出申請，由有關市級或區級行業主管部門審核發放。對於零星滯留本市，需返回外省市居住地的人員，根據其在滬臨時居住地，納入屬地申請核發範圍。

有關單位經核實后，出具離滬證明。相關人員憑離滬證明駕駛機動車離滬，點對點前往外省市目的地。

離滬證明自申報的出發之時起，6小時內有效。同時，嚴禁藏匿夾帶無憑證人員、非法營運等違法違規行為，一經發現，依法處置違法違規行為。

上海解封爆「離滬潮」？ 虹橋車站排長龍 火車票現炒賣

【內地疫情】上海增855宗感染多3死亡 北京增69宗感染（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎疫情 小學 疫情 上海

上一篇文章

內地年輕人「消費降級」？睇片健身、買二手家電成慳錢招數

下一篇文章

據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
上海本土病例維持千宗以下 全市16區均實現社會面清零
上海本土病例維持千宗以下 全市16區均實現社會面清零
杭州西湖柳樹換月季惹議 景區連夜補種 市委書記致歉
杭州西湖柳樹換月季惹議 景區連夜補種 市委書記致歉
Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情
Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情
上海解封爆「離滬潮」？ 虹橋車站排長龍 火車票現炒賣
上海解封爆「離滬潮」？ 虹橋車站排長龍 火車票現炒賣
河南女子逾80萬銀行存款無法提取 警方介入調查
河南女子逾80萬銀行存款無法提取 警方介入調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款