上海准許確需駕車離滬者提出申請 離滬證明6小時內有效

上海宣布，在「非必要不離滬」的原則下，確需離滬者可申請離滬證明，證明自申報出發時間起6小時內有效。

據上海市公安局官方微信消息，根據本市疫情防控「防外溢」要求，在滬人員原則上「非必要不離滬」。對有工作、學習、生活等確需駕駛機動車離滬的人員，在符合疫情防控規定的前提下，可向有關單位提出申請。

其中，在本市有落腳點的人員，因工作、學習、考試、就醫、生活需自行前往外省市的人員，向居村委提出申請，由街鎮審核發放；對於因學習、考試等特殊情況急需離滬的師生員工，也可向學校提出申請，由所屬學校審核發放。對於企事業單位派往外省市工作的人員，向所屬單位提出申請，由有關市級或區級行業主管部門審核發放。對於零星滯留本市，需返回外省市居住地的人員，根據其在滬臨時居住地，納入屬地申請核發範圍。

有關單位經核實后，出具離滬證明。相關人員憑離滬證明駕駛機動車離滬，點對點前往外省市目的地。

離滬證明自申報的出發之時起，6小時內有效。同時，嚴禁藏匿夾帶無憑證人員、非法營運等違法違規行為，一經發現，依法處置違法違規行為。

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責任編輯：袁瑋婧