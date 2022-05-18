內地年輕人「消費降級」？睇片健身、買二手家電成慳錢招數

內地傳媒報道，年輕人消費趨勢發生明顯變化，社交平台上「消費降級」、「拒絕精緻窮」成為熱詞，「非剛需不購買」成為越來越多年輕人的消費共識。有人分享慳錢招數，除了多乘坐公共交通工具、買餸煮飯減少外賣，還將健身私教課低價轉讓、買二手小家電等。

有網民認為，消費心態改變的背後，是新冠疫情下經濟環境不太好、收入可能下降，留多點錢傍身。

據「時代周報」，多份與年輕人相關的消費報告表明，當代年輕人的消費觀漸趨理性，對健康、財務及未來規劃的關注度明顯上升。同時，儲蓄意識日漸增強。報道引述分析指出，經濟壓力和開銷場景增加，倒逼消費者更理性。

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「非剛需不購買」 IT人支出大減

一名在互聯網行業就職的受訪女子，去年每月支出近1萬元，但今年4月僅月花3300多元（人民幣，下同），開銷最多是食物和日用品。

她和男朋友都從事互聯網行業，計劃兩年後在杭州買樓結婚。今年男友換了工作，但人工不增反降。開源不成就要節流，實行「非剛需不購買」計劃，她的慳錢大法包括「乘坐公共交通工具、買菜做飯減少外賣次數、用瓶裝酸奶代替奶茶」等。

一名26歲受訪者亦調侃自己已加入「消費降級」大軍，常去的餐館從海底撈變成街邊串串店。據了解，他所購基金今年，損失慘重，於是降低支出。

眼下每月6000多元的房貸、4000元車貸，這名受訪者為省下養車費用，改坐公司班車通勤，還把健身私教課低價轉讓。他表示，每個月還完車貸房貸，手裡基本就沒有餘錢，但對未來仍樂觀，「等到基金上漲，就要贖回離場，再把車貸還清」。

滿足生活基本需求 省錢做有意義的事

▲ 有95後表示，只在換季打折才出手買衫。

另一名95後受訪者也是「非剛需不購買」的一員。她認為，跟著劉畊宏跳健身操和去健身房，效果沒不同，「但在家看抖音練操，不花錢」。她一般只在換季打折時出手購買服飾，而租房的小家電和家具也從二手交易平台閒魚上淘來；搬家時，帶不走的東西再賣給舊貨店老闆。她表示，在滿足生活基本需求後，可以把錢省下來去做真正對自己有意義的事，才是真正高質量的消費。

在深圳工作多年的一名廣告公司項目經理，生活壓力不大，但近期也省錢儲蓄，冀回老家輕創業，過慢節奏生活。

早幾年她的日常生活是到網紅餐廳打卡、去商場購物，睡房的衣服、鞋子曾多到沒位置放。如今她表示，化妝品、護膚品可買分裝和試用裝，試錯成本低；快餐店可以在網上找到優惠券；看到心儀的衣服，她會先上網搜索同款，反覆比價再下單。

據年初北京師範大學發布的一份報告，近7成新青年時尚消費者在購物時首要考慮性價比，消費時更趨於理性。去年底京東消費及產業發展研究院發布的報告亦顯示，年輕人消費態度上，有58.6%的消費者選擇「只買需要的」，有18.6%的消費者選擇「在可承受範圍內隨心購買」。

而去年富達國際發布的《中國養老前景調查報告》稱，18-34歲年輕一代的儲蓄比例正在上升，月儲蓄金額均值為1624元，儲蓄率創下2018年以來新高。

內地網民反應：

因為受疫情影響收入下降，最主要的是要留一些救命錢在身邊 大環境不好，又疫情那麼嚴重，誰也不知道下一個裁員是不是自己，大多數人都是家裡沒礦的，不敢消費也正常。 低情商：窮 高情商：消費降級 上有老下有小，早早就消費降級了，最破防的是帶娃路過樂園不捨得門票沒給她進入，事後就是特別愧疚。

責任編輯：林佩怡

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