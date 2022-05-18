張文宏領銜 首個國產新冠藥對抗Omicron研究結果發表

國家傳染病醫學中心、上海市傳染病與生物安全應急響應重點實驗室、華山感染張文宏教授團隊與上海公共衛生臨床中心範小紅教授團隊、臨港實驗室共同合作的研究發表，結果顯示國產抗新冠病毒藥物VV116對非重症Omicron感染患者核酸轉陰時間可顯著縮短2-3天。

據內媒《第一財經》報道，相關成果於今日發表在《Emerging Microbes & Infections》雜誌上，這也是內地研究人員發表的首個關於國產抗新冠藥物對Omicron感染研究結果的經同行評議的文章。

研究的主要終點是病毒清除時間。研究數據提示，在首次核酸檢測陽性5日內使用VV116的非重症Omicron感染患者，其核酸轉陰時間為8.56天，小於對照組的11.13天。有症狀的患者中，在研究的用藥時間範圍內（首次核酸陽性2-10天）給予VV116，均可以縮短患者的核酸轉陰時間。

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在藥物安全性上，VV116組共報告9例不良事件，無嚴重不良事件，其中7例為輕度肝功能異常，均在未干預的情況下得到解決。研究團隊指， 「VV116 是一種安全、有效的口服抗病毒藥物，在Omicron感染的早期表現出更好的表現。」

這項研究收集了2022年3月8日至3月24日期間的136名新冠陽性入院患者（非重症），其中VV116組 60 人，對照組76人。在所有參與者中，11%接種了疫苗，0.7%接種一劑部分疫苗，45.6%完全接種兩劑疫苗，42.6%接種了第三劑加強劑。

由於這是一項開放、前瞻性研究，納入的樣本量有限，並且所有受試者均未發展為重症或危重症。因此該研究未能收集到足夠多的數據進一步分析VV116是否對於奧密克戎感染重症化具有預防作用，僅初步評價了輕症患者中核酸轉陰這單一指標。

目前內地多項抗病毒藥物的II-III期研究正在或準備開展，瑞金醫院寧光院士正牽頭一項輝瑞冠病藥Paxlovid和VV116的「頭對頭」臨床對照研究，華山感染張文宏團隊也參與其中，更大規模的藥物臨床試驗數據結果，將為進一步評估藥物對於臨床恢復時間、臨床重癥預防及死亡率降低的具體作用提供支撐。

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責任編輯：李冰琪