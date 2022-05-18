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外資連續3個月減持人民幣債券 據報中國停止更新一數據

經濟脈搏 13:42 2022/05/18

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在人民幣匯率急跌、中美利差倒掛之際，外資連續減持人民幣債券。另外電報道，中國上周開始停止更新每日境外機構人民幣債券的交易數據。

路透根據中央國債登記結算最新數據計算，境外機構投資者4月連續第三個月減持中國銀行間債券，規模881億元人民幣：其中連續第三個月減持中國國債，規模420億元，按月降逾兩成。

而根據中國人民銀行上海總部公告，截至4月末，境外機構持有銀行間市場債券3.77萬億元人民幣，較3月末減少1100億元，為連續第三個月下降。

人幣急貶+疫下經濟走弱 引發資本外流

興業證券固收分析師羅雨濃認為，4月外資流出受人民幣急貶的影響更大。隨著疫後復工復產推進、製造業和出口鏈條的恢復，人民幣貶值壓力將會得到緩解，外資流出幅度有望縮小。

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中金證券研究團隊亦指出，在美債利率上升和美元走強下，新興市場有一定外資流出屬正常市場現象，而目前流出量對資金面和債市影響可能有限，預計隨著美債利率和美元升幅減弱，外資流出或可相應緩解。

彭博引述渣打中國宏觀策略主管劉潔指出，由於人民幣走弱預期、中美利差倒掛、貨幣政策持續分化及中國經濟前景走弱，市場普遍預期中國債券將遭到進一步減持，預計資本外流將持續到第二季度，但下半年隨著中國經濟增長復甦、人民幣企穩，可能會重回資本流入狀態。

國家外匯管理局副局長王春英上月曾表示，中國的債券在全球範圍內有比較強的投資價值，主要體現在投資回報穩定、具有分散化的投資價值、全球央行儲備多元化需求、債券指數跟踪配置需求、比較大的外資佔比提升空間、便利的債券市場開放政策等方面。而中長期看，中國金融市場持續對外開放，全球投資者也需要配置中國資產，外資投資中國債券市場的長期趨勢不會改變。

CFETS停更這數據 原因未知

另外，路透引述市場消息人士周二（17日）透露，中國上周開始停止更新每日境外機構人民幣債券的交易數據。該數據目前僅面向機構客戶，會公布上日各機構類別交易數據。

彭博也報道，知情人士稱，中國外匯交易中心（CFETS）相關產品頁面下，國內債券市場分機構類型的每日淨買賣統計數據中，自上周五（20日）開始未再向客戶公布境外機構類別的數據。目前不清楚數據未更新的原因，以及會否恢復更新。值得一提的是，中債登此次更新月報的時間偏晚，也引起關注。

責任編輯：林佩怡

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