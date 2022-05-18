台灣單日本土病例激增三成至8.5萬宗 料5月內難緩和

台灣新增逾8.5宗本土病例、41人死，單日新病例數字急增三成，「重災區」新北市佔逾1/4，台北市亦過萬。當局估計，本波疫情至6月中下旬才會緩和。

台疫情指揮中心公布，新增85,310宗例本土病例，分布為新北市27,230宗、台北市12,069宗、桃園市9,658宗、高雄市6,805宗、台中市6,770宗、台南市4,130宗、基隆市2,428宗、新竹縣2,301宗、屏東縣2,105宗、彰化縣2,035宗等。死亡病例均屬重度感染個案、40宗具慢性病史，一半無疫苗接種。

衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬指，疫情當前處於高原期，如無意外，本波疫情的高原期會維持至6月中旬後下降。台灣與新西蘭疫情曲線相似，後者500萬人口、單日最高新增10萬宗，從今年2月爆發Omicron疫情，至4月確診量下降，總共歷經3個月。台灣4月疫情升溫，預期過程也約在3個月。

他進一步解釋，以當前Omicron累計確診數約佔全台人口4%，加上接種疫苗人口及群體免疫力比例，每日約6萬、7萬人確診數，高原期可能要維持40多日。另外，中南部人口密度不及雙北，傳播速度較慢，但未來將逐漸追上，待北部達到一定群體免疫後，中、南部恐取代攀高。

雙北地區加強針對學校的防控，台北市調整初、高中跨校性活動，要求學生須接種2劑疫苗滿14天才能參加，並在校內推廣試行「疫苗通行證」；新北市召集9大分區學校開會討論停課事宜，決議交由各校因地制宜決定，即學校認為疫情嚴重，可自行宣布停課。

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責任編輯：陳建錫