  • 26°C
香港時間 : 2022518日 (三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣單日本土病例激增三成至8.5萬宗 料5月內難緩和

社會熱點 14:48 2022/05/18

分享：

分享：

台灣新增逾8.5宗本土病例、41人死，單日新病例數字急增三成，「重災區」新北市佔逾1/4，台北市亦過萬。當局估計，本波疫情至6月中下旬才會緩和。

台疫情指揮中心公布，新增85,310宗例本土病例，分布為新北市27,230宗、台北市12,069宗、桃園市9,658宗、高雄市6,805宗、台中市6,770宗、台南市4,130宗、基隆市2,428宗、新竹縣2,301宗、屏東縣2,105宗、彰化縣2,035宗等。死亡病例均屬重度感染個案、40宗具慢性病史，一半無疫苗接種。

衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬指，疫情當前處於高原期，如無意外，本波疫情的高原期會維持至6月中旬後下降。台灣與新西蘭疫情曲線相似，後者500萬人口、單日最高新增10萬宗，從今年2月爆發Omicron疫情，至4月確診量下降，總共歷經3個月。台灣4月疫情升溫，預期過程也約在3個月。

他進一步解釋，以當前Omicron累計確診數約佔全台人口4%，加上接種疫苗人口及群體免疫力比例，每日約6萬、7萬人確診數，高原期可能要維持40多日。另外，中南部人口密度不及雙北，傳播速度較慢，但未來將逐漸追上，待北部達到一定群體免疫後，中、南部恐取代攀高。

雙北地區加強針對學校的防控，台北市調整初、高中跨校性活動，要求學生須接種2劑疫苗滿14天才能參加，並在校內推廣試行「疫苗通行證」；新北市召集9大分區學校開會討論停課事宜，決議交由各校因地制宜決定，即學校認為疫情嚴重，可自行宣布停課。

台灣增6.5萬本土感染多34人死亡 累計確診破80萬

京：美執意邀台參會 中方無法出席全球抗疫峰會

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 疫情 台灣 新冠肺炎疫情

上一篇文章

離滬火車票成黃牛新寵？加價逾3000人幣炒賣 6人遭刑拘

下一篇文章

張文宏領銜 首個國產新冠藥對抗Omicron研究結果發表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
上海解封爆「離滬潮」？ 虹橋車站排長龍 火車票現炒賣
上海解封爆「離滬潮」？ 虹橋車站排長龍 火車票現炒賣
Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情
Omicron 變異株BA.2.12.1進入廣東！中疾控周報披露詳情
網民建議限制「外地免費隔離」 武漢官方：要有感恩之心
網民建議限制「外地免費隔離」 武漢官方：要有感恩之心
據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機（第二版）
據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機（第二版）
河南女子逾80萬銀行存款無法提取 警方介入調查
河南女子逾80萬銀行存款無法提取 警方介入調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款