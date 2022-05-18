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【中美角力】拜登將宣布啟動「印太經濟框架」 日本南韓料加入

國情動向 15:05 2022/05/18

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美國總統拜登將啟程出訪亞洲，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登將在訪問日本時，啟動「印太經濟框架」（IPEF）。據報南韓政府決定，作為初始成員國加入印太經濟框架；日本預計亦會表明參與。

拜登將於本月20日至24日到訪南韓、日本，啟動印太經濟框架料是重頭戲之一。在美國前總統特朗普退出跨太平洋伙伴關係協定（TPP）談判後，IPEF是拜登政府為對抗中國影響力的舉措。

彭博報道，雷蒙多周二（17日）在視像會議上，表示對此抱有極大熱情，「我花了很多時間與印太地區的同行交談，他們迫切要求美國加大存在，制定積極的經濟策略。」

韓聯社報道，南韓政府決定作為初始成員國，加入印太經濟框架。據總統辦公室消息，總統尹錫悅將於24日以視像連線形式，出席在日本舉行的宣告IPEF成立峰會，會議將由拜登主持。而尹錫悅很可能在21日在美韓首腦會談上，表明積極支援並加入IPEF的意願。

日本內閣官房長官松野博一周三（18日）表示，日本對印太經濟框架持積極態度，歡迎這作為美國對印太地區積極承諾的體現。

拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子

拜登外交重心轉向亞洲 1峰會1行程揭示重點關注中國

京曾促抵制冷戰思維小圈子

中國外交部曾表示，任何亞太地區的區域合作框架，都應順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家間互信與合作，都應體現開放、透明、包容、平等、互尊、互信和互利理念，堅持尊重主權、不干涉內政原則。

中方強調，亞太是合作發展的熱土，不是地緣政治的棋局。中方願同各方一道，秉持開放合作、互利共贏的宗旨，抵制冷戰思維的小圈子，共築亞太合作的大舞台。

值得注意的是，印太經濟框架細節仍模糊不清，而拜登政府強調它不會包括降低關稅或美國市場的更佳准入，被批評缺乏實質內容。

責任編輯：林佩怡

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