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深圳「天價學區房」或將終結 因為這項政策出台

社會熱點 15:26 2022/05/18

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深圳的學區房價格一直居高不下，未來深圳或將告別天價學區房時代。為促進義務教育均衡發展，5月16日晚間，深圳市教育局官網發布《深圳市公辦中小學集團化辦學實施方案》(下稱「《方案》」)顯示，至2025年，將培育80個優質公辦中小學教育集團，集團化辦學覆蓋全市新建義務教育學校。

據內媒《第一財經》引述中國城市經濟研究院副院長宋丁表示，方案實施後，將對現存的所謂捆綁式學區房制度帶來一定衝擊，「天價學區房」現象不再。但名校和非名校的差距仍客觀上存在，這一因素對學區內房價的影響在短時間內恐難以抹平。

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實際上，以「優質資源分享」為出發點，集團辦學模式的趨勢近幾年逐漸明朗。北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、南京等多地早已實施。回顧深圳腳步已不算最快，深圳南山區於2003年成立蛇口育才教育集團，截至2021年底，深圳市已建成32個中小學教育集團，市屬集團化辦學覆蓋全市90％以上的區。

深圳大學經濟學教授鐘堅認為，該《實施方案》是深圳市解決基礎教育問題的又一措施。他分析深圳市基礎教育的主要問題包含是供需矛盾大，學位遠遠不夠，必須擴容增量；發展不均衡，少數重點學校成為搶手貨，造成天價學區房現象，表示該方案的實施有利擴大優質學位建設，逐步緩解學位不足問題。

責任編輯：李冰琪

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