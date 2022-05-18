疫情擾亂供應鏈和消費者信心 日媒曝內地多個手機品牌砍單20%

日經亞洲今日（18日）報道，在長達一個月的疫情封鎖嚴重擾亂供應鏈並打擊消費者信心後，小米 （01810） 、Vivo、Oppo等主要智能手機製造商，已通知供應商，未來幾季將砍單大約20%。

知情人士稱，中國最大的智能手機製造商和全球第三大智能手機製造商小米已告訴供應商，它將把全年銷量預測從之前的 2 億部目標下調至 1.6 億部至 1.8 億部左右。小米去年出貨了 1.91 億部智能手機，目標是成為全球領先的智能手機製造商。該公司可能會再次調整訂單，因為它會繼續監控國內市場的供應鏈情況和消費者需求。

供應商告訴日經亞洲，Vivo 和 Oppo 也將本季度和下一季度的訂單減少了約 20%，以試圖消化目前充斥零售渠道的過多庫存。這些消息人士稱，Vivo 甚至警告一些供應商，今年將不會更新一些中端智能手機型號的一些關鍵組件的規格，理由是在通脹擔憂和需求減少的情況下努力降低成本。

這種嚴峻的前景與 2022 年初形成鮮明對比，當時大多數智能手機製造商預計後 COVID 時代會復甦，零部件供應會有所改善。

報道還指出，受中國封控影響較小的手機廠，像是南韓的三星電子，目前為止的產量目標相對變動不大。不過這些廠商也面臨了通膨與俄烏戰爭的逆風。谷歌最近發布了其新的 Pixel 6A，並暗示將在秋季推出其旗艦產品 Pixel 7 系列，該公司已告訴供應商，它計劃 今年生產超過 1000 萬台，到 2021 年的出貨量將增加一倍以上。

海通國際證券資深分析師 Jeff Pu 告訴日經亞洲，他的機構本月已將全球智能手機市場的前景從持平下調至下降1%，以反映宏觀不確定性和中國封鎖的影響。

Jeff Pu說，「現在大部分放緩確實來自中國，而美國、西歐、拉丁美洲和東南亞的需求看起來仍然不錯。隨著上海開始重新開放，我們正在密切關注需求是否會有所恢復」，下月的618電商購物節成為觀察關鍵指標。

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責任編輯：尹航

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