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駐美使館：周五起 自美赴華旅客取消登機前7天核酸及抗體檢測

社會熱點 16:12 2022/05/18

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中國駐美使館今日（18日）發佈自美赴華旅客行前檢測最新安排，周五（20日）起，此前登機前7天的核酸檢測被取消，登機前也不再要求任何IgM抗體檢測。

據駐美使館官網，使館指，根據國內主管部門要求，自周五起，駐美國使館在審核健康碼時，將適用以下規則調整，包括取消登機前7天核酸檢測；取消自我健康監測要求，鼓勵自覺行前自我健康監測。

IgM抗體檢測改為「雙核酸」

所有乘客，不論接種滅活疫苗、非滅活疫苗、未接種疫苗，行前48小時內檢測均改為「雙核酸」，不再要求任何IgM抗體檢測。「雙核酸」中，仍須交叉使用不同實驗室，其中一次須為登機前24小時內。

此外，登陸船員取消額外隔離要求，與普通赴華人員採取相同標準。

使館還指，此次調整系對疫情、病毒變異特點等多個因素做出的安排，將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。請擬赴華人員務必做好行前防護，自覺行前自我健康監測，避免因登機前檢測陽性造成滯留或入境後造成輸入。

使館還提醒，中美防疫政策存在巨大差異，美國疫情嚴重，做好自美「外防輸入」工作對確保中國經濟發展、社會穩定及民眾生命健康安全至關重要。並強烈呼籲繼續堅持「非緊急、非必要、不旅行」。

除美國外，中國駐西班牙、波蘭、埃及、孟加拉等多國使館亦下發通知，行前閉環管理時間亦縮短。

疫情防控 國家移民管理局：從嚴限制中國公民非必要出境活動

責任編輯：袁瑋婧

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