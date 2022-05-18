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上海分階段復商復市 部分超市需「邀請卡」才可進入

社會熱點 16:36 2022/05/18

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上海疫情趨緩，實現「社會面清零」，周一（16日）開始分階段推進復商復市，有超市推行「邀請卡」購物模式，顧客需要有「邀請卡」才可進入。

據「中國之聲」，上海虹口區曲陽街道辦事處副主任朱華日前表示，整個3平方公里的街道有近10萬常住人口，有10個已公示的無疫小區，小區裡每戶可派出一名代表出門購物，一周有兩次出門機會。

不過，這不代表可以前往所有開門營業的店舖，有規模較大的超市考慮防疫要求，專門發放「邀請卡」。

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朱華表示，無疫小區的居民，出門有出門卡，一些大型商超則需要有「邀請卡」才可進入，「他們會根據自己的運營能力來製作邀請卡發到無疫小區的居民手中」。

另「海客新聞」報道，周三（17日）上午，靜安區一間超市迎來復業後的首批線下顧客，居民憑小區出入證、購物邀請卡、48小時核酸陰性證明等，進入超市購物。

有上海網民在微博表示，「47天的隔離，終於拿到了一張出門證和一張45分鐘的超市邀請卡... ...一天一人可出門一次的定點定時的購物卡，真的不知道是該高興還是悲哀」。

另有網民稱，獲准外出3小時，但「沒有抽到超市邀請卡」，而不用邀請卡的超市，大排長龍。

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責任編輯：林佩怡

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