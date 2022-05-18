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北京警告美國：在台灣問題上違背承諾 必將遭歷史懲罰

國情動向 17:11 2022/05/18

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美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）周二（17日）表示，台灣必須提升武器和訓練等軍事力量，防範來自中國大陸可能的潛在威脅。

在北京，外交部發言人汪文斌周三（18日）批評，美方有關言論違背美方在台灣問題上對中方所做的承諾，干涉中國內政，對持堅決反對；又警告「在台灣問題上違背承諾，必將遭到歷史的懲罰」。

背信棄義損形象 將付代價

汪文斌指出，美方一邊承認台灣是中國的一部分，一邊又渲染所謂大陸侵略台灣的威脅；一邊表示不支持「台獨」，一邊又從國務院網站上刪除「台灣是中國的一部分」、不支持「台獨」等表述。這種自相矛盾的行徑，不能不令人質疑，美方聲稱的堅持一個中國政策的嚴肅性、有效性。

他表示，背信棄義不僅損害自身的形象，也將付出相應的代價，並警告在台灣問題上違背承諾，必將遭到歷史的懲罰。

汪文斌強調，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，將不支持「台獨」的表態落到實處，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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另外，世界衛生大會將於下周日（22日）起舉行，美國再次呼籲邀請台灣參與。汪文斌重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織包括世衛活動問題，須按照一個中國原則來處理。奉勸美方停止借世衛大會炒作台灣問題，打「台灣牌」必將遭到國際社會堅決反對，必將以失敗告終。

責任編輯：林佩怡

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