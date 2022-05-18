中日外長視像會晤 王毅：日美合作不應挑動陣營對抗

中國國務委員兼外長王毅與日本外相林芳，周三（18日）舉行視像會晤。王毅就日美「涉華消極動向」表明立場，促日美雙邊合作不應挑動陣營對抗。他又提到，近期日方在台灣等問題上「消極動向凸顯」，呼籲日方不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大。

據中國外交部網站，王毅指出，日方即將主辦美日印澳「四邊機制」峰會。令人關注和警惕的是，美國領導人還未成行，所謂日美聯手對抗中國的論調就已甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣。

他表示，日美是同盟關係，中日則締結有和平友好條約。日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害中方的主權、安全和發展利益。希望日方汲取歷史教訓，著眼地區和平穩定，務必謹慎行事，不要為他人火中取栗，不要走以鄰為壑的歧途。

王毅又稱，今年是中日邦交正常化50周年，是兩國關係發展史上的重要里程碑，雙方應夯實兩國關係政治基礎，維護好、鞏固好、發展好兩國前輩和兩國人民共同努力造就的來之不易的友好局面。

無端抹黑攻擊中國 動搖兩國關係根基

他提到，當務之急要重點做好三件事情：

一、切實把握兩國關係正確方向 中日四個政治文件確定了兩國關係和平友好合作的大方向，奠定了兩國互為合作夥伴，互不構成威脅等一系列重要原則共識，是確保中日關係穩定健康發展的根本保障。 兩國關係越複雜嚴峻，越要不忘初心，毫不動搖堅持中日四個政治文件原則精神。應彼此樹立正確認知，積極正面互動，籌劃好邦交正常化50周年紀念活動，加強各層級各領域交流合作，營造積極的民意和社會氛圍。 二、充沛兩國關係前進動力 經貿合作是雙邊關係「壓艙石」和「推進器」。雙方應深挖合作潛力，在數字經濟、綠色低碳、氣變治理等領域加強協調合作，實現更高水平互惠共贏。 三、及時排除干擾因素 近期日方在台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題上消極動向凸顯，一些政治勢力無端抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基。歷史的教訓值得銘記。日方應恪守迄今做出的承諾，遵守兩國間基本信義，不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大，與中方一道維護好邦交正常化50年來取得的寶貴成果。

中方引述林芳正表示，日中擁有廣泛共同利益，合作潛力巨大、前景廣闊。日方願與中方一道，不忘邦交正常化初心，保持坦率溝通，減少誤解誤判，妥處敏感問題，增進政治互信。

另外，日本共同社報道，林芳正在會談中提及烏克蘭與朝鮮局勢。他譴責俄羅斯進攻烏克蘭，並向中方尋求為維持和平與安全發揮負責任的作用。他又就包括釣魚島在內的東海與南海等情況表示嚴重關切，並強調台海和平與穩定的重要性。會談未談及中國國家主席習近平作為國賓訪日的話題。

責任編輯：林佩怡

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