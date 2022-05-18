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高盛大幅下調中國第二季GDP增長預測至1.5%

經濟脈搏 18:40 2022/05/18

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內地疫情封控衝擊經濟，高盛大幅下調中國第二季GDP按年增長預測至1.5%，此前預測為4%。

高盛周三（18日）發表報告稱，考慮到第二季疫情對經濟造成的損害，預計中國今年GDP按年增長4%，之前預測為4.5%。

疫情衝擊 次季經濟料按季下跌

報告指出，中國4月經濟數據極為疲弱，新房開工和銷售按年跌40%，信貸增長不到市場預期的一半，核心CPI按年下滑至1%以下。預計第二季按季收縮7.5%，此前預測為增長2%。

報告認為，疲弱的數據突顯中國增長目標與防疫清零政策之間的緊張關係，而清零政策是中國增長前景的核心。報告還強調，即便是這種較低的增長預測也包括以下假設，即未來新冠疫情基本得到控制，房地產市場開始改善，政府在未來數月通過基礎設施支出提供實質政策以抵消影響。

另外，瑞銀亞洲經濟研究主管主管暨首席中國經濟學家汪濤，也下調中國經濟增長預測。她表示，停工停產和貿易活動受限最嚴重時期或已過去，但消費復甦進程可能更為緩慢，預計未來政策支持有望加碼，但不足以推升全年增長實現政策目標，預計第二季GDP按季下跌6%，低於瑞銀此前預測的下跌1%左右，這意味第二季GDP按年增速降至2%以內。

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責任編輯：林佩怡

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