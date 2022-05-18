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李克強：經濟下行壓力進一步加大 新舉措5月能出盡出

經濟脈搏 19:55 2022/05/18

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國務院總理李克強今日在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會。他在會議上指出，經濟下行壓力進一步加大，要果斷作為，看得準的新舉措能用盡用，5月能出盡出。

東中西部和東北地區12個省政府負責人參加座談會，其中10個省經濟總量居全國前十位。

中央電視台援引李克強提到，3月以來特別是4月份部分經濟指標明顯轉弱，經濟下行壓力進一步加大。當前中國物價平穩，應對挑戰仍有政策空間。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，果斷作為加大宏觀政策調節。

他續指，看得凖的新舉措能用盡用，5月能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間。

今年就業形勢嚴峻，李克強表示，要用改革辦法解決前進中的困難，突出就業優先，通過穩市場主體來保就業、保民生。

他指，要提升國企核心競爭力，以有效舉措增強民企信心。支持平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資。引導金融機構對中小微企業和個體工商戶貸款緩繳利息。

李克強今日上午在雲南昆明視察，並出席雲南大學畢業生招聘會。

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據網上圖片和片段顯示，李克強在雲南大學與師生們交流期間，李克強本人沒有戴口罩，大部分人亦沒有戴口罩。現場氣氛熱烈，大批學生向李克強問好，他揮手致意並與部分學生交流和合照。

責任編輯：李冰琪

國務院20條措施穩青年就業 支持中小微企吸納高校畢業生

李克強指就業形勢複雜嚴峻 著力支持穩崗推進復工達產

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