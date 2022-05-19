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上海增719病例 擬周日起逐步恢復跨區公共交通 兩階段支持企業恢復運營

國情動向 10:45 2022/05/19

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上海新冠肺炎疫情持續緩和，昨日（18日）新增719宗本土感染，社會面連續第五日零新增。上海市副市長張為今日（19日）表示，隨著全市各區疫情形勢的平穩，擬從本月22日起逐步恢復跨區公共交通。

另外，上海下一步將分兩階段鼓勵支持企業恢復運營，至5月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行；6月上旬開始，擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。

據國家衛健委通報，內地昨日新增本土感染降至1016宗，上海佔719宗，北京55宗，近期疫情升溫的四川再多149宗、天津33宗。

在上海，昨日新增82宗確診病例、637宗無症狀感染，剔除無症狀感染轉歸確診後，實際新增陽性671宗，較上日較少16%，據報創3月19日以來新低；而新增個案均在隔離管控中發現。

上海市長龔正昨日在普陀區檢查疫情防控工作時指出，要狠抓降新增和防反彈的同時，紮實實施防範區有序放開，以有力有效的措施、周密細緻的工作，加快恢復正常生產生活秩序，進一步提升市民感受度和企業獲得感。

上海分階段復商復市 部分超市需「邀請卡」才可進入

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上海港單日吞吐量恢復至正常9成

張為今日表示，4月中旬以來，分批次、有計劃地推動重點企業復工復產，總的來看取得階段性成效：

  • 以電力為例， 5月上半月（1-15日），全市規上工業企業用電量恢復至去年同期水平的80.5%。
     
  • 鍊式復工帶動、支撐了上海、長三角乃至全國相關產業的持續平穩運行。
     
  • 打通、帶動供應鏈物流鏈恢復運轉。近日，上海港貨櫃單日吞吐量已達11萬9千標準箱，恢復至正常的9成；浦東機場貨物日吞吐量超7千噸，恢復至7成水平；經由高速公路省界道口進出上海的貨運車輛單日達7.8萬輛，恢復至常態的2/3。5月上半月上海口岸的進出口監測貨值為1886億元，環比增長17%。

5月底前企業主要閉環或半閉環運行

上海指出，下一步將繼續堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，既積極鼓勵支持企業恢復運營，也強調復工復產的節奏要緊盯防疫大局改善的節奏有序展開，每個階段企業達到相應防疫要求並經確認後可複工復產。主要分為兩個階段：

第一階段，為至5月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產運營、點式複工（非生產性企業關鍵崗位的小部分員工，在符合防疫規定下，「點對點」返崗封閉工作不超過1周，再「點對點」返回小區）；氣泡式管理，即具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤；

第二階段（6月上旬開始），根據全市疫情防控形勢，加快復工復產向縱深推進，持續擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。

另外，上海預計到6月上旬各寄遞企業能全面恢復個人寄遞業務。

逐步增加上海虹橋站等列車數量

交通方面，上海逐步構建健康出行、具備快速應急處突能力的公交系統，在車站、車廂等處廣泛設置「場所碼」「數字哨兵」，引導乘客掃碼乘車，所有乘客須持48小時核酸陰性證明乘坐公共交通。將加快推進「出行即服務」（MaaS）系統建設，整合支付和驗碼環節，實現一碼通行。

同時分步、穩妥地推進城市公共交通系統的恢復：

第一步，開始在遠郊區開展公共交通壓力測試。金山、奉賢、崇明等區逐步恢復區內公交線路，巡遊出租車也正在逐步開放通行。

第二步，隨著全市各區疫情形勢的平穩，擬從本月22日起逐步恢復跨區公共交通。將以覆蓋度高的地鐵長大干線起步，輔以相應的地面公交線路配套銜接。私家車、巡遊出租車的通行，正同步研究恢復方案。

對外交通方面，將在維持目前離滬要求不變的基礎上（「48小時核酸陰性+24小時抗原陰性證明」或者「24小時核酸陰性證明」），逐步增加鐵路上海虹橋站、上海站到發列車數量。

第三步，直到疫情形勢徹底平穩，市內公共交通將全網恢復基本運行，對外交通也將基本恢復。

上海准許確需駕車離滬者提出申請 離滬證明6小時內有效

責任編輯：林佩怡

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