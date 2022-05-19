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耶倫促取消對華部分關稅 中國商務部：符美消費者和企業利益

國情動向 15:50 2022/05/19

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美國財長耶倫（Janet Yellen）周三（18日）證實，她在拜登政府內部主張取消對中國進口商品徵收的部分關稿認為這些關稅「不是很具戰略意義」，但正損害美國消費者和企業利益。

*15：50 新增中國商務部回應

她又表示，中國的疫情封控措施，似乎阻礙商品流通全球供應鏈，而中國經濟增長全面放緩可能會對全球產生溢出效應，值得密切關注。

中國商務部發言人束珏婷周四（19日）表示，在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國、中國、世界。

耶倫在德國波恩出席七國集團（G7）財長和央行總裁會議前表示，正就前總統特朗普的對華懲罰性關稅進行內部討論。她認為其中一些關稅似乎對消費者和企業造成更大傷害，在解決美國與中國之間的實際問題方面，不太具有戰略意義。

她表示，取消對中國的部分關稅，不僅是因為高通脹，而且可能對消費者和企業有利。不過，她指出，未就此問題做出任何決定，並暗示美國官員之間可能存在分歧，稱有「各種擔憂」，會尊重聽到的意見。

美國通脹高企之際，耶倫認為關稅削減或有助紓緩通脹，又指烏克蘭戰事正推高推高商品價格。

此前外電引述消息人士指，華府內部對是否取消關稅出現分歧，貿易代表戴琪主張保留關稅，以便出台更廣泛對華貿易戰略，甚至可能加徵新的關稅。

中國外交部曾表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅不利於中國、美國、世界。美國政府是時候重新考慮並儘早取消這些加徵的關稅了。

拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應（更新版）

美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧

責任編輯：林佩怡

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