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習近平喊話重振貿易投資 中國擴大高水平開放決心不變

國情動向 12:01 2022/05/19

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國家主席習近平周三（18日）建議各國聚力戰勝疫情、重振貿易投資，並重申中國擴大高水平開放的決心不會變，中國開放的大門只會越開越大。

在慶祝中國國際貿易促進委員會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上，習近平發表視像致辭。

他表示，當前百年變局和世紀疫情交織，經濟全球化遭遇逆流，世界進入新的動盪變革期。他提出聚力戰勝疫情、重振貿易投資、堅持創新驅動、完善全球治理等4點建議。

為科技發展打造開放公平環境 融合而不脫鉤

習近平指出，要統籌疫情防控和經濟發展，加強各國宏觀經濟政策協調。並全面推進聯合國2030年可持續發展議程，要支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，做大合作蛋糕。

同時，要為科技發展打造開放、公平、公正、非歧視的環境，並堅持真正的多邊主義，要堅持對話而不對抗、拆牆而不築牆、融合而不脫鉤、包容而不排他。

他重申，中國擴大高水平開放的決心不會變，中國開放的大門只會越開越大。中國將持續打造市場化法治化國際化營商環境，高水平實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動高質量共建「一帶一路」，為全球工商界提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇。

受疫情及封控措施影響，中國經濟正受到嚴重衝擊。分析認為，習近平的發言是對外企信心喊話。

另一邊廂，國務院總理李克強同日在雲南主持召開座談會，研究部署進一步穩增長穩市場主體保就業。他提到，經濟新的下行壓力進一步加大，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。

李克強：經濟下行壓力進一步加大 新舉措5月能出盡出

二季度經濟會負增長？統計局這樣點評中國經濟前景

責任編輯：林佩怡

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