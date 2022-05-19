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染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款

社會熱點 12:15 2022/05/19

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天津疫情升溫，原定5月舉辦的春季高考延期一個月，其中規定考生若陽性或健康碼為「紅碼」等，不得參加考試，引起輿論不滿，官方連夜修改條款。

據《人民日報》報道，自周日（15日）起，天津本輪疫情4天內已累計報告感染57宗。受疫情影響，天津市春季高考網周三（18日）晚發佈公告，天津春季高考將延期至6月12日進行。

其中規定，考生若為新冠肺炎陽性感染者及其密切接觸者、密接的密接，或為天津健康碼「紅碼」，或處於集中隔離、居家隔離狀態，或處於天津市封控區內，亦不得參加考試。

該條款在網上引發強烈不滿，網民認為不該因為疫情剝奪學生參加高考的機會，將改變學生一生的命運。有網民直指「這是直接要把孩子毀了嗎」。

今日凌晨，天津考試院對事項7作出修改，調整為：考生若為新冠肺炎陽性感染者及其密切接觸者、密接的密接，或為天津健康碼「紅碼」，或處於集中隔離、居家隔離狀態，或處於天津市封控區內，不在常規考點參加考試。

據了解，春季高考分面向中職生和面向高中生兩部分。2018-2021年間，天津春季高考每年報考人數約在1.5萬餘人—1.7萬餘人之間，記者對比發現，每年全國統一的夏季高考，天津參與人數為5-7萬之間。春季高考是天津普通高校招生考試重要組成部分，考生畢業後享受國家計劃內招生政策的同等待遇。

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

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