畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生

內地經濟下行壓力加大之際，青年失業問題備受關注。內地傳媒報道，近日有應屆畢業生表示，在與小鵬汽車（09868）簽署就業協議後遭毀約，涉及20多名學生，嘆「前途給毀了」、「現在基本上找不到工作」。

據陝廣電報「後浪視頻」，廣東廣州大四王同學表示，去年通過校園招聘，獲得了小鵬汽車科技有限公司發放的offer。隨後王同學與該公司簽署了就業協議，也發了當地人才檔案歸檔資料等。

僅獲賠償5千元 「前途毀了 基本上找不到工作」

但半年過去，今年5月該公司HR表示，因為業務調整，不能提供就業崗位。王同學表示，小鵬為學生提供5000元（人民幣，下同）補償，和他一樣被毀約的學生有20多名。

「所有的校招渠道都已經沒了，基本上大家簽完，就準備畢業之後要去小鵬，但這個時候他們跟我毀約，然後賠償5000塊錢了事，這麼低成本的把我們應屆生前途給毀了，現在我們基本上都是找不到工作。」王同學說。

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早在4月上旬，小鵬汽車就被傳出裁員計劃。當時有內部員工在招聘社交平台留言稱，公司部門正在調整中，部分部門的裁員比例可能達到30%；又有員工透露的確發生了毀約校招生的情況。小鵬汽車日前未有回應。此外，理想汽車早前也被爆毀約了2022屆校招生。

事實上，受疫情影響，4月內地汽車銷量大跌。業內認為，企業成本壓力增大，加上行業低迷，是造車企業在人員上暫停大幅擴張的主要原因。

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責任編輯：林佩怡

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