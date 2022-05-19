感染超900宗 四川廣安市全域管控 衛健委：2020年以來省內最嚴重疫情

四川廣安市昨日（18日）新增145宗本土個案，均在鄰水縣。廣安今起全域實施交通管制，居民非必要不外出。四川省衛健委指，廣安疫情是武漢疫情以來四川省最為嚴重的一次本土疫情。

自上周一（9日）以來，廣安市累計報告本土確診130宗，無症狀感染798宗，病例高度集中在鄰水縣。

據澎湃新聞報道，昨晚，廣安市疫情防控應急指揮部發佈了第9號、第10號通告，要求全市黨政機關、企事業單位幹部職工除必需緊要任務外居家辦公，除特定需要外實施交通管控。另外，全市居民非必要不外出，原則上不離廣。

就此，廣安市政府副秘書長、市疫情防控應急指揮部辦公室副主任朱亞軍今日（19日）表示，為在最短時間內實現社會面清零，近日，鄰水縣已實施3輪全域全員核酸檢測，廣安主城區和除鄰水以外的縣市也部署了於今日全面進行核酸檢測大篩查。我們發出第9號、第10號通告，主要是儘可能減少人員和車輛流動，快速完成核酸檢測，保證檢測質效。

鄰水疫情在廣安市僅外溢6宗

關於鄰水疫情的外溢，朱亞軍稱，目前，鄰水疫情在廣安市域內外溢僅有已公佈的廣安區1宗確診病例和4宗無症狀感染、岳池縣1宗無症狀感染。考慮到Omicron病毒傳播特點，為避免潛在風險，實施了臨時管控舉措，同步加強了宣傳引導和物資保障。

據川觀新聞報道稱，目前，本輪疫情呈現以鄰水縣鼎屏鎮為中心，縣域鄉鎮多點散發特點，並呈現較高的家庭和單位聚集性。隨着近一周應急處置工作，目前疫情形勢轉好。

四川省疾控中心首席專家祝小平表示，目前鄰水疫情總體可控、不斷向好，自靜態管理以來，沒有出現新的外溢省外和市外疫情報告，非管控區新發現病例數大幅減少，只要繼續堅持「動態清零」總方針，實施科學有效的措施，就能儘快實現社會面清零。

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責任編輯：袁瑋婧