拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境

美國總統拜登將展開上任以來首次亞洲之行，到訪南韓和日本，尋求加強與印太盟友的關係、抗衡中國影響力。外電引述分析預計，拜登此行還將釋出信號，警告北京勿對台灣採取行動。

在拜登啟程之前，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通話時，強調「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題」，警告美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。

據新華社報道，楊潔篪周三（18日）應約同沙利文通電話。楊潔篪表示，國家主席習近平同拜登就中美關係達成重要共識，雙方要切實落實好。近期，雙方在兩軍、氣變、衛生、農業等領域開展了一些對話，這是有益的，對話勢頭應保持下去。

台灣問題是中美關係中最敏感問題

他同時指出，一段時間以來，美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中方對此堅決反對並予以有力應對。他促美方應當言行一致，將相關承諾落實到具體政策和行動，與中方相向而行，妥善管控分歧，多做建設性的事，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

他又強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題。美方多次明確表示奉行一個中國政策，不支持「台灣獨立」。但近來美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭。如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。敦促美方認清形勢，嚴守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，「說到做到」。雙方還就烏克蘭、朝鮮半島局勢等國際地區問題交換意見。

白宮簡短聲明則指，兩人重點關注地區安全問題和防擴散問題，還討論了俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及美中關係中的具體問題，但沒有詳細說明。

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拜登將於5月20至24日出訪南韓、日本。除了加強雙邊關係，拜登訪日期間將出席美日澳印四方安全對話（Quad）領導人會面，並將在日本宣布啟動「印太經濟框架（IPEF）」。

路透報道，前奧巴馬政府的亞洲問題專家麥艾文（Evan Medeiros）認為，此行的核心是在東亞增強聯盟網絡，部分是為了反擊北京針對台灣的任何行動。

楊潔篪：何拉幫結派、搞分裂對抗企圖 不可能得逞

值得注意的是，50多名美國參議員致函拜登，敦促他將台灣納入「印太經濟框架」中，以確認台灣作為美國重要貿易夥伴的重要性。但美國之音引述戰略與國際研究中心資深經濟副總裁古德曼（Matthew Goodman）日前認為，美國不會邀請台灣加入該框架，因為那將使這個經濟平台被視為「反華」集團，令地區國家感到不自在。

對於亞太局勢，楊潔篪指出，求和平、謀合作、促發展是亞太地區的大勢，是民心所向。中國秉持親誠惠容理念，與周邊國家一向友好相處、互利共贏、命運與共。任何出於一己私利損害亞太地區各國根本和長遠利益的行為，都注定走不遠也行不通。任何拉幫結派、搞分裂對抗的企圖都不可能得逞。

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責任編輯：林佩怡

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