台灣新增病例破9萬宗 專家料正常生活要等到這個月

台灣新增本土病例突破9萬宗、59人死亡，疫情爆發至今已累計過百萬宗。官方稱已出現廣泛社區流行，料本月底進入高峰。專家則料疫情呈「慢升慢降」，恢復正常生活要等到9月。

新增病例繼續集中在北部地區，包括新北市24,826宗、桃園市13,827宗、台北市12,060宗，其次為台中市7,444宗、高雄市6,576宗、台南市4,795宗等。衛福部19日在行政院發表報告指，過去一周新增病例47.5萬宗，較前一周明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加，預計高峰會落在本月下旬。

位於花蓮、全台最大的精神專科教學醫院衛福部玉里醫院出現集體感染，已累計370人確診，幾乎所有人已接種3劑疫苗。台北高中以下年級，下周起停課一周。阿里山林鐵路周末起停駛部分班次。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎向媒體指，最近台灣本土的公眾場所人流只剩兩至三成，連母親節餐廳也沒甚麼生意，這些代表市民的防疫行為有在調整，會讓曲線變平，從而出現「慢升慢降」的走勢。他認為，疫情維持時間會拖長，但不會像模式推估一樣，達到很可怕的確診數字。

李指，從海外經驗看到，疫情約一個月左右到達高峰，但不是轉折點出現就可以恢復正常，要等疫情下降到之前可放鬆防疫的水平，還大約需要3到4個月。

責任編輯：陳建錫