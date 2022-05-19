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拜登亞洲行圖重新聚焦抗衡中國 京：密切關注 環時：挑事之旅

國情動向 16:16 2022/05/19

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中美地緣政治角力升溫。美國總統拜登上任以來首次亞洲之行即將展開，此行被指試圖將外交重心轉向亞洲，重新聚焦對抗中國。

*16：15 新增中國外交部回應

在北京，外交部表示，中方正在密切關注有關美國總統拜登訪問亞洲的消息。《環球時報》社評形容，拜登此行是一場事先張揚針對中國的「挑事之旅」，認為美國理應呵護亞太合作發展熱土，而非讓它成為零和博弈的戰場。

拜登將於周五（20日）至下周二（24日），先後到訪南韓、日本。除了加強雙邊關係，預計會談及北韓、烏克蘭問題及中國議題。拜登並會在訪問日本期間，出席美日澳印四方安全對話（Quad）面對面峰會，另預計會宣布啟動「印太經濟框架」。

烏克蘭戰事分散美注意力？ 外界憂北京加大對台施壓

《華爾街日報》指出，拜登將試圖把重心重新轉向對抗中國這一外交政策，之前烏克蘭戰爭分散了美國對這一要務的關注。

報道指出，俄羅斯入侵烏克蘭也加劇外界對中國的擔憂。亞洲官員和安全分析人士說，在美國專注歐洲戰事的情況下，北京或會放心大膽地加大對台灣的軍事施壓，並擴大對周邊鄰國的外交、經濟和其他形式的脅迫。

不過，報道引述美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和拜登政府其他官員表明，他們沒有被烏克蘭戰爭、以及通脹和疫情等問題分心。

值得注意的是，沙利文周三（18日）並與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，討論了地區安全、烏克蘭以及美中關係中的問題。而據新華社，楊潔篪指責近來美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭，警告勿打「台灣牌」，又強調在亞太任何拉幫結派、搞分裂對抗的企圖都不可能得逞。

拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境

拜登外交重心轉向亞洲 1峰會1行程揭示重點關注中國

「冷戰結盟不得人心 相信亞太國家清醒」

《環球時報》周三晚上發表社評，指拜登這次訪問今年年初就已在規劃，之後官方放風和媒體報道，早就將其具體行程以及重點都清晰勾勒出來。而各種跡象表明：這是一場事先張揚「針對中國」的「挑事之旅」。而近段時間，美國官員和媒體大談拜登將如何與南韓、日本協調圍堵中國，形容這是冷戰結束後的國際交往中極不正常的現象。

社評又指，除了和以往一樣打出「安全牌」「軍事牌」，拜登還帶去「經濟抗中牌」，將宣布啟動「印太經濟框架」，認為這顯然不是美國發善心、做好事，而是以此拉攏其他國家與中國「脫鉤」，在安全領域之外，再在經濟上搞出一個排斥中國的「小圈子」。

不過，文章認為，冷戰結盟、地緣對抗那一套早已不得人心，任何服務於這一目標的舉措也注定都是短命的，並相信絕大多數亞太國家是清醒的，想拿美國「狐假虎威」嚇唬中國行不通，而為美國「火中取栗」更不值得。

中國外交部發言人趙立堅周四（19日）表示，國務委員兼外長王毅與日本外相視像會晤時，專門就日美關係等問題表明了中方立場。中方認為任何地區合作框架都應該順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家之間的互信與合作；美日發展雙邊關係不應針對第三方或者損害第三方的利益。

中日外長視像會晤 王毅：日美合作不應挑動陣營對抗

【中美角力】拜登將宣布啟動「印太經濟框架」 日本南韓料加入

責任編輯：林佩怡

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