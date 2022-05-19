胡錫進促北京恢復正常經濟社會活動：常態化核酸是武器

《環球時報》前總編輯胡錫進近日就中國疫情防控問題多次在微博發表看法，今日（19日）凌晨， 胡錫進表示，北京全市清零尚需時日，但一些社會面清零的區有必要啟動恢復正常經濟和社會活動。他亦指，若擔心未來反彈，常態化核酸就是武器。

胡錫進指，北京即使清零，也難保不像天津再遭病毒新的襲擊，而現在北京市的大規模核酸檢測能力已經建立起來，疫情大概率能及時發現，感染鏈也能夠迅速切斷。

他並建議，全市餐飲的堂食禁令也應考慮取消或部分取消，比如朝陽區已經連續多日社會面清零，全區繼續居家辦公將進一步增加經濟損失。他表示，這個區不妨一邊恢復正常秩序以便持續開展高強度核酸檢測，這比按照靜默現狀等待最終清零結果，綜合性價比更高。

他還指出，管理者應該也就此方向探討過，但擔心萬一清零不徹底出現疫情新反彈，他表示有如此大規模的核酸能力，再出現大規模疫情爆發的可能性基本排除。

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長期保持零感染不可能做到

他指出，現在外部到處都是病毒，長期保持零感染不可能做到，他亦舉例朝鮮，幾近封國還是被感染了，而且中國駐外使領館已經宣布回國簡化核酸檢測了。

他強調，既要守「零」的球門，更要致力於「贏在中場」，把主戰場移到對病毒傳染鏈初端的動態封鎖上。他亦指，決不放棄動態清零，讓常態化核酸使上勁，戰術只會更強大。

胡錫進說：「用常態化核酸來保衛我們的正常生活秩序，讓我們的城市重新活躍起來，這需要有準備的勇敢嘗試。我覺得，北京市是最有條件開展這一探索的地方。」

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責任編輯：袁瑋婧