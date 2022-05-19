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美起訴1華人及4中國國安官員涉間諜活動 京回應

國情動向 17:08 2022/05/19

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美國司法部周三（18日）表示，一名美國公民及四名中國國家安全部官員，被指控監視身處美國的中國異見人士、人權領袖和民主派人士。

中國外交部周四（19日）回應稱，不了解具體的情況，但強調中方一貫要求中國公民遵守所在國的法律法規，堅決反對美方毫無根據污衊抹黑中方。

據美國司法部，被起訴的包括73歲美國公民王書君（Wang Shujun，音譯），中國國安官員賀峰（Feng He，音譯）、紀杰（Jie Ji，音譯）、李明（Ming Li，音譯）和呂可清（Keqing Lu，音譯）。其中，王書君於3月16日被捕，之後將被提審，另4人未落網。

涉收集香港民運人士、台獨份子信息

負責國家安全事務的助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，不會容忍中國或任何威權政府向美國公民施壓，司法部將堅定不移追事所有試圖壓制美國境內的不同政見、阻止居民行使合法權利的違法人士。

起訴書指控，作為著名學者和作家的王書君，在2011起，為國安部和中國政府秘密收集有關著名活動人士和人權領袖的信息。

作為王的聯絡人，賀、紀、李、呂指使王把中國認為有顛覆性的個人和團體作為目標，如香港民運人士、台獨倡導者，支持維吾爾和西藏的人士等，並獲取特定主題和事件的信息。而在王書君向國安部報告的人員裡，至少有一名香港民運人士隨後被中國政府逮捕。

外電引述中國駐美大使館回應稱，美國的指控純屬純屬捏造，敦促美方依法公正處理案件，妥善處理有關案件，維護涉案中國公民的合法權益。

美起訴5人 涉為中國跟蹤監視在美異見人士 京促停止抹黑

責任編輯：林佩怡

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