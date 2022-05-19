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內地專家談買樓好時機 網民「建議專家不要建議」變熱搜

經濟脈搏 18:21 2022/05/19

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內地多地近期放鬆樓市調控，市場關注樓市能否回穩。近日有專家表示，今年是買樓好時機，又認為買樓比租樓合適，但不建議年輕人掏空「6個錢包」湊首期，引起網民關注議論，有人說「不要再建議了，我已經沒有錢了」，後來「建議專家不要建議」的話題也上了熱搜。

政策吹暖風 料第三季上車好時機

近日在一個財經節目中，景暉智庫首席經濟學家胡景暉表示，從去年10月開始政策已經開始吹暖風，預計情況一個季度比一個季度好，三季度或出現市場底、市場信心恢復拐點，而進入年中，房源會比較寬鬆，政策會達到比較優惠的時機，6月至10月都是上車的好時機。

如是金融研究院院長管清友也表示，對於剛需和改善來說，今年確實還是不錯的一個時候。因為房地產政策底去年四季度就看到，而且這個政策也在逐漸發揮作用。相對來說，新一線和二線樓市會轉暖快一點，市場會更堅挺。

不提倡用「6個錢包」夾首期

不過，胡景暉認為，年輕人買樓還是要有一定的積蓄，「6個錢包（男方+女方的父母、祖父母、外祖父母）」理論不值得提倡。他解釋，因為中國要進入老齡化社會，老一輩也要養老問題。因此，在不依賴家長、不啃老的情況下，年輕人自己能否湊夠首期，「大學畢業還是需要一段時間的」。

專家談買樓的話題登上熱搜。（網絡截圖）

至於買樓和租樓哪個更划算？胡景暉認為，還是買房合適。他指出，租房始終是消費支出，買樓則有投資屬性；如果不考慮樓價上漲，是租房合適，若綜合考慮樓價上漲因素，拉長周期看還是買樓合適。但他也指「有一個變量很難把控的，就是房價上漲」。

結果「專家不建議年輕人掏空六個錢包湊首付」、「專家稱買房比租房划算」、「專家稱今年6到10月是購房好時機」等，一度一同打入微博熱搜榜。

買樓話題觸動網民神經，有人說「問題是我差幾百萬」，有人覺得專家離地，「建議不要管我」、「建議專家不要建議」。亦有人同意不要透支自己及家人的儲蓄買樓，但有人說買樓都是為了孩子讀書。

內地網民留言：

到處都是建議建議，專家專家我求你不要在建議了，我已經沒有錢了

親，我這邊建議房子不要賣那麼貴

我不接受你的建議，「何不食肉糜」

專家們能不能統一口徑

不生娃不買房最好啦。再把工資拿去消費

很多人買房是為了孩子讀書

責任編輯：林佩怡

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