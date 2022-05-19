  • 26°C
香港時間 : 2022519日 (四) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天津疫情】周六全市「保持原地相對靜止」 全民核酸檢測

社會熱點 18:56 2022/05/19

分享：

分享：

近期天津新冠肺炎疫情升溫，當地通告將在全市範圍開展新一輪全員核酸檢測，周六（21日）早上6時起，居民「保持原地相對靜止」，據安排到指定地點核酸檢測。另外，截至今日（19日），天津38個地鐵站因疫情防控臨時關閉。

天津昨日（18日）新增7宗本土確診、26宗無症狀感染者。自5月15日，天津本輪疫情4天內已累計報告57宗感染。

染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款

規定時間內未檢測 健康碼變「橙碼」

據天津市疫情防控指揮部發布第12號通告，為保障人民群眾生命安全和身體健康，強化重點人群潛在風險摸排力度，檢視疫情防控工作成效，科學高效應對傳播風險，決定將在全市範圍開展新一輪全員核酸檢測。

通告要求，周六早上6時起，居住在天津的全體居民，「在當時居住地保持原地相對靜止」，根據各區防控指揮部的統籌部署和街道（鎮）、社區（村）的組織安排，到指定地點及時主動配合進行核酸檢測。當日午夜前完成全市域內全員核酸採樣和檢測工作。

同時，全市各級機關、各級各類企事業單位要支持和保障人民群眾參加全員核酸檢測，各區防控指揮部真正做到「應檢盡檢、不落一戶、不漏一人」。

對於未在規定時間內參加核酸檢測的居民，健康碼調整為「橙碼」，完成核酸檢測且結果呈陰性後轉為「綠碼」。

通告呼籲居民積極配合採樣，「不恐慌、不造謠、不信謠、不傳謠，對拒不配合、不支持核酸檢測、擾亂秩序、瞞報、謊報、偽造信息的人員，公安機關將依法從嚴追究法律責任」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
今日
染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
天津市市長廖國勛突發疾病離世 終年59歲
2022/04/28
天津市市長廖國勛突發疾病離世 終年59歲

你可能感興趣

染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
今日 12:15
染疫及隔離考生不得高考？天津招生考試院凌晨修改條款
天津市市長廖國勛突發疾病離世 終年59歲
21:31 2022/04/28
天津市市長廖國勛突發疾病離世 終年59歲
健康碼 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 天津

下一篇文章

人行貨幣政策司原司長孫國峰受查 據報涉洩露官方經濟數據獲利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機（第二版）
據報美方初步評估東航空難：駕駛艙有人故意墜機（第二版）
台灣單日本土病例激增三成至8.5萬宗 料5月內難緩和
台灣單日本土病例激增三成至8.5萬宗 料5月內難緩和
內地年輕人「消費降級」？睇片健身、買二手家電成慳錢招數
內地年輕人「消費降級」？睇片健身、買二手家電成慳錢招數
駐美使館：周五起 自美赴華旅客取消登機前7天核酸及抗體檢測
駐美使館：周五起 自美赴華旅客取消登機前7天核酸及抗體檢測
深圳「天價學區房」或將終結 因為這項政策出台
深圳「天價學區房」或將終結 因為這項政策出台
感染超900宗 四川廣安市全域管控 衛健委：2020年以來省內最嚴重疫情
感染超900宗 四川廣安市全域管控 衛健委：2020年以來省內最嚴重疫情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款