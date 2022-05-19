李克強提新舉措能出盡出 穩經濟增量政策呼之欲出

受新冠肺炎疫情等衝擊，中國經濟下行壓力加大，總理李克強周三（18日）喊話穩經濟，提及看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出。

路透分析認為，這釋放將會推出「力度與廣度兼具」的扶持政策信號，並引述中國官方人士稱，「增量政策是時候釋放了」。與此同時，就業持續承壓，「穩崗位、穩就業」政策有待加強。

李克強周三在雲南主持召開「穩增長穩市場主體保就業」座談會，提到受新一輪疫情、國際局勢變化等超預期因素影響，經濟新的下行壓力進一步加大。

穩信心+警惕負面影響擴散

路透引述一名中國官方人士表示，與2020年疫情下中國經濟「快進快出」不同，今年疫情在多地此消彼長蔓延下，對中國經濟影響程度愈發明顯。要防止經濟復甦預期轉弱干擾實體經濟及時走出困境，就業、消費政策如何強化、中央和地方如何經不同渠道發揮政策作用等，是當下重點。

該人士指出，現在一方面要穩住市場信心，一方面要警惕疫情對經濟的負面影響持續擴散，「醞釀中更多針對性的增量政策是時候釋放了」。

事實上，李克強提到，要正視困難、應對沖擊，加大宏觀政策調節。已出台政策要盡快落實到位，中央經濟工作會議和《政府工作報告》確定的政策上半年基本實施完畢；各地區各部門要增強緊迫感，挖掘政策潛力，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正軌。

李克強：經濟下行壓力進一步加大 新舉措5月能出盡出

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財政政策支持留空間 不搞大水漫灌

高盛研報分析，有關表述意味決策者或為下半年出台更多財政政策支持留出空間，政府可以考慮發行特別國債。而今年第三季度，仍然面臨實現增長和穩定就業的挑戰，尤其是在今年中共二十大召開之前。報告認為，全國其他地區新冠病毒重來的不確定性增加，經濟增長仍面臨較大下行壓力。此前，高盛將中國今年GDP按年增長預測，由4.5%下調至4%。中國設定今年經濟增長目標為5.5%左右。

值得一提的是，李克強表示，當前物價總體平穩，政府一直堅持不搞大水漫灌，即使2020年疫情衝擊最嚴重時也沒超發貨幣，應對新挑戰仍有政策空間。

此外，李克強稱，要著力通過穩市場主體來穩增長保就業保基本民生；更加突出就業優先；維護產業鏈供應鏈穩定；支持平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資；要穩地價穩房價，支持居民合理住房需求；促進消費和有效投資，做好擴大開放、穩外貿穩外資工作。

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責任編輯：林佩怡

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